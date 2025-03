Miliardy na obronność. Polska powołała nowy fundusz

Rada Ministrów przyjęła przedłożoną przez minister funduszy i polityki regionalnej uchwałę w sprawie przekierowania środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) na Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności (FBiO). Fundusz będzie działał w ramach KPO i finansował m.in. inwestycje podwójnego zastosowania związane z obronnością, modernizację przemysłu obronnego oraz rozwój innowacyjnych technologii obronnych. Na ten cel przeznaczonych będzie do 30 mld zł.

"To już oficjalnie: Polska jako pierwsza w Europie powołuje Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa w KPO. Zainwestujemy miliardy w schrony, infrastrukturę podwójnego zastosowania i rozwój polskich firm zbrojeniowych. Rozwiniemy nasz przemysł i badania nad nowymi technologami. Ruszamy do rozmów z KE. Równocześnie w ciągu 2 miesięcy we współpracy z MON i innymi resortami, wypracujemy plan inwestycyjny dla tego Funduszu" – poinformowała we wtorek na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Cele Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności

Środki Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności będą przeznaczone na wzmocnienie zdolności obronnych i bezpieczeństwa Polski. Będą finansować: infrastrukturę i sektory związane z produktami i technologiami podwójnego zastosowania (np. bezpieczne systemy komunikacyjne); infrastrukturę niezbędną do ochrony ludności i infrastruktury krytycznej (np. schrony, zabezpieczenia sieci energetycznych); badania i rozwój w obszarze bezpieczeństwa; modernizację firm sektora wojskowego i bezpieczeństwa; cyberbezpieczeństwo, w szczególności dla samorządów. Beneficjentami FBiO będą m.in.: jednostki samorządu terytorialnego; przedsiębiorstwa (w tym spółki Skarbu Państwa); jednostki naukowe oraz konsorcja tych podmiotów.

Środki będą przekazywane w formie preferencyjnych, niskooprocentowanych pożyczek lub inwestycji kapitałowych częściowo umarzalnych, w zależności od tego, gdzie i jak będą inwestowane. Oprócz środków KPO, fundusz będzie mógł być zasilany z innych źródeł, w tym ze środków polityki spójności. Za zarządzanie operacyjne funduszu będzie odpowiadał Bank Gospodarstwa Krajowego. Dzięki utworzeniu funduszu będzie możliwe wykorzystanie środków KPO również po 2026 r.

