W koalicji znowu wrze. "Lewica wszczyna wojnę ideologiczną"

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej skierowała wniosek o wpis do wykazu prac legislacyjnych rządu projektu ustawy likwidującej Fundusz Kościelny, który – jej zdaniem – jest symbolem "braku rozdziału Kościoła od państwa". – Fundusz Kościelny nie może być ZUS-em kleru, musi zniknąć – stwierdziła Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Wskazała, że w 2025 r. na Fundusz Kościelny przeznaczono ponad 250 mln zł. 95 proc. wydatków to składki na ubezpieczenia społeczne duchownych. Pozostałe 5 proc. zazwyczaj przeznaczane jest na działalność charytatywną, remonty i konserwację zabytkowych obiektów sakralnych.

W projekcie ustawy Lewicy zawarto punkt o współfinansowaniu składek na renty i emerytury przez samych duchownych i Kościoły. – Chcemy, aby ten podział wynosił 50:50. Czyli połowę pokrywa osoba duchowna, a połowę pracodawca, czyli Kościół – powiedziała minister. – Z tego będą wyłączone osoby w zakonach lub na misjach, które nie mają dochodu. W ich przypadku będzie to pokrywane w 100 proc. przez pracodawcę, czyli przez Kościół – dodała.

PSL reaguje na ofensywę Lewicy

Propozycja nie podoba się koalicjantom Lewicy. "Fundusz Kościelny to nie przywilej, lecz element historycznego kompromisu. Fundusz Kościelny działa na rzecz ok. 170 kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowany status prawny w RP. Likwidacja w imię ideologii to droga donikąd. Tylko dialog, nie rewolucja!" – napisał na platformie X wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL.

W kolejnym wpisie polityk ludowców ocenił że "Lewica wszczyna wojnę ideologiczną, atakując nasze źródła tożsamości". "Kult. europejską oparto bowiem na trzech wzgórzach – Kapitol (pr. rzymskie), Akropol (fil. grecka), Golgota (rel. chrześcijańska). Kto atakuje którykolwiek z tych filarów, podważa kanon naszych wartości" – skomentował.

twitter

Fundusz Kościelny w Polsce

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. Według założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z tych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

W styczniu ubiegłego roku powołano Międzyresortowy Zespół ds. Funduszu Kościelnego, który ma wypracować koncepcję zmiany funkcjonowania Funduszu Kościelnego oraz zasad finansowania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego duchownych. Na czele zespołu stanął wicepremier, szef MON i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

"Kosiniak-Kamysz skupia się na walce z Rosją, a Lewica na walce z Kościołem"Czytaj też:

Fatalne wieści dla koalicji Tuska. "Rolę Trzeciej Drogi przejęła Konfederacja"