Finał głośnej sprawy. Polityk KO winny kolizji na S3

Pod koniec czerwca na drodze ekspresowej S3 między Sulechowem a Zieloną Górą w woj. lubuskim doszło do groźnej kolizji. Jak się okazało, jej sprawcą był marszałek województwa z Platformy Obywatelskiej. Na nagraniu, które trafiło do mediów społecznościowych, widać, jak kierujący skodą wyprzedza prawym pasem bmw i zajeżdżając mu drogę, uderza w jego bok, a następnie w barierki energochłonne.

Jak się okazało, służbową skodą kierował marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński z Platformy Obywatelskiej. Polityk jechał ze swojego domu w Słubicach do pracy w Zielonej Górze. Całe zdarzenie nagrał rejestrator znajdujący się w drugim pojeździe.

Jak relacjonowała rozgłośnia RMF FM, Jabłoński był trzeźwy, nie potrzebował pomocy medycznej, a po całym zajściu wrócił do swoich obowiązków służbowych. Policja zatrzymała mu prawo jazdy, co potwierdziła podinsp. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Jak podało TVN24, marszałek województwa lubuskiego nie przyjął mandatu. Co więcej, miał zrobić funkcjonariuszom policji awanturę, uważając, że źle przeprowadzili interwencję. Jednak policja nie potwierdziła dotychczas tych doniesień.

Sąd wydał wyrok

Jak informują media, Jabłoński usłyszał już wyrok w swojej sprawie. Polityk został skazany na karę grzywny w wysokości 4 tys. zł grzywny i zakaz prowadzenia pojazdów na 1,5 roku.

W ocenie sędziego były marszałek województwa lubuskiego nie zachował ostrożności przy zmianie pasa ruchu. W uzasadnieniu dodano, że Jabłoński "ma tendencję do łamania przepisów prawa o ruchu drogowym". Obrońca polityka zapowiedział złożenie apelacji.

Marcin Jabłoński należał do Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Wolności, z której w 2001 r. przeszedł do Platformy Obywatelskiej. Z rekomendacji PO w 2001, 2005 i 2019 r. bez powodzenia kandydował do Sejmu, a w 2004 r. do Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Grafika Mentzena wywołała burzę. "Mogę robić z Tuska rudego Niemca"Czytaj też:

Tusk zwrócił się do Kaczyńskiego. Uszczypliwe słowa premiera