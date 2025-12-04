"Prawda jest taka". Poseł PiS mocno o sprawie Ziobry

Koalicja rządząca podjęła decyzję o zapoczątkowaniu procesu przekazania sprawy Zbigniewa Ziobry do Trybunału Stanu. Informację w tej sprawie przekazał w środę podczas konferencji prasowej marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Były minister sprawiedliwości wciąż przebywa na Węgrzech, gdzie udał się kilka tygodni temu. 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika polityk oświadczył, że nie zamierza złożyć wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Poseł PiS uważa, że stawiane mu zarzuty mają charakter polityczny, a wniosek o areszt to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

Jabłoński: System jest zły

Pytany o sprawę Zbigniewa Ziobry, były wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński przyznał, że do skomplikowania systemu sądownictwa w Polsce przyczynił się sam Ziobro. Jednocześnie dodał, że nie oznacza to, iż działania obecnej władzy są usprawiedliwione.

– Ten system jest zły i do tego systemu, to muszę przyznać, przyczynił się także sam minister Ziobro. Ja byłem krytykiem wielu działań, które on podejmował jako minister sprawiedliwości. Ale to nie powoduje, że te działania, które robi prokuratura Żurka, możemy uznawać, że są dobre, bo dzisiaj rządzi partia, którą ktoś inny bardziej lubi. No, to jest hipokryzja – powiedział Paweł Jabłoński.

Polityk PiS nie radziłby Ziobrze wracać do Polski, ponieważ nie może tu liczyć na sprawiedliwy proces. Z pewnością, jak wskazał Jabłoński, natychmiast po wylądowaniu na lotnisku zostałby aresztowany, po to, aby "igrzyska", którymi rząd chce przykryć inne problemy, mogły trwać dalej.

– Aresztowanie człowieka na etapie procesu, i to zresztą takim paradoksalnym, że proces się toczy wstępnie dwa lata, bo to śledztwo prawie dwa lata trwa, to nagle, po dwóch latach stwierdzają, że chcą go aresztować, akurat takim czystym przypadkiem, dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia. No cóż za zbieg okoliczności – stwierdził.

