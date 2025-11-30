Jaki: Być może Ziobro ma skończyć jak Barbara Skrzypek

7 listopada Sejm wyraził zgodę na uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi 26 zarzutów, w tym kierowania "zorganizowaną grupą przestępczą" w resorcie sprawiedliwości, a także "ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości".

Poseł i wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości obecnie przebywa w Budapeszcie. Już 6 listopada w rozmowie z Telewizją Republika oświadczył, że nie zamierza złożyć wniosku o azyl polityczny na Węgrzech. Polityk PiS uważa, że zarzuty mają charakter polityczny, a wniosek o areszt to "czysta zemsta Tuska za śledztwa ujawniające gigantyczne złodziejstwo w jego otoczeniu".

W odpowiedzi, prokuratura zdecydował o zabezpieczeniu majątku polityka PiS. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział również wystawienie Europejskiego Nakazu Aresztowania za politykiem PiS.

Jaki: Może Ziobro ma skończyć jak Skrzypek

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Patryk Jaki był pytany o sprawę Zbigniewa Ziobry i o to, dlaczego były minister przebywa wciąż na Węgrzech, zamiast wrócić do Polski i walczyć o swoje dobre imię. Jaki stwierdził, że w obecnej sytuacji, Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces.

– Ustawione sądy, zlikwidowanie losowania sędziów. (...). On nie ma żadnych szans. Być może ma skończyć tak, jak Barbara Skrzypek (...) Czy pan zna lidera drugiego państwa na świecie, poza Putinem, który tyle siły wkłada w to, żeby komunikować, że opozycję trzeba wsadzić do więzienia? – powiedział.

Jaki zapewnił, że "gdyby nie to, że te sądy są ustawione, odsunięto połowę sędziów od orzekania, to na pewno by tutaj był". Europoseł nie wykluczył także, że Stany Zjednoczone mogłyby interweniować w sprawie Ziobry.

– Wcale bym się nie zdziwił, gdyby Stany Zjednoczone i inne państwa zabrały w tej sprawie głos (...). Sprawę rozliczają ci ludzie, którzy jako jedyni prawa nie przestrzegają. Dlatego, że stoi za nimi wojsko i policja – wskazał.

