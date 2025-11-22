Konflikt w łonie PiS? Rzecznik partii zabiera głos

Wirtualna Polska zamieściła artykuł, w którym opisywała rzekomy konflikt łonie partii Jarosława Kaczyńskiego. Do spięć miało dochodzić między obozem Mateusza Morawickiego i Piotra Glińskiego a politykami skupionymi wokół Jacka Sasina, Patryka Jakiego i Tobiasza Bocheńskiego.

"Według informacji Wirtualnej Polski wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki zrezygnował z udziału w konferencji «Myśląc Polska», która odbywa się w sobotę 22 listopada. Powodem – jak słyszymy – jest jego wykluczenie z zespołu prac programowych PiS przez frakcję Tobiasza Bocheńskiego, Patryka Jakiego i Jacka Sasina oraz ich współpracowników" – napisał jeden z autorów tekstu Michał Wróblewski.

Bochenek dementuje rewelacje WP

Na medialne doniesienia zareagował rzecznik partii. Rafał Bochenek zdementował tezy o konflikcie w PiS.

"Odnosząc się do spekulacji medialnych: decyzją p. prezesa @OficjalnyJK szefem rady programowej PiS jest prof. Piotr Gliński i to on całościowo koordynuje prace programowe naszego środowiska, a wszelkie zespoły – także te powołane w ostatnim czasie mają charakter wspierający i pomocniczy; co więcej są zespołami otwartymi, co oznacza, iż każdy kto będzie chciał wziąć w nich udział i zaangażować się w ich pracę będzie w te działania włączony" – napisał polityk PiS na swoim koncie na platformie X.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca odbył się kongres PiS, w trakcie którego wybrano nowe władze partii. Powołano czterech nowych wiceprezesów PiS. Zostali nimi: Anna Krupka, Przemysław Czarnek, Tobiasz Bocheński oraz Zbigniew Ziobro.

Prezesem partii pozostał Jarosław Kaczyński, który na czele ugrupowania stoi od 2003 roku.

Pod koniec października PiS zorganizowało konwencję programową, podczas której zaprezentowano m.in. nowe postulaty socjalne.

