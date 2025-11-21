Kaczyński nie wytrzymał. "Jedność tak, ale bez Tuska"

Premier Donald Tusk zabrał w piątek rano głos w Sejmie.

– W kwestii narodowego bezpieczeństwa, wobec rosyjskiego zagrożenia, albo będziemy zjednoczeni, albo nie będzie nas wcale – powiedział.

Zdaniem szefa rządu „strategia Moskwy jest czytelna”. – Mamy być skłóceni z Europą, z Ukrainą i najważniejsze, skłóceni wewnętrznie – mówił.

Donald Tusk podkreślił przy tym, że nie możemy dopuścić do tego, aby ten scenariusz, ani żadna jego część, został zrealizowany. – To zależy od nas samych i od nas wszystkich – stwierdził.

Premier mówił o ostatnich aktach dywersji na kolei. Ocenił, że „ostatnie wydarzenia nie zostawiają miejsca na jakiekolwiek złudzenia: Rosja realizuje kolejny etap wojny hybrydowej, którego celem jest destabilizacja naszego państwa”.

– Akcje dywersyjne od wielu miesięcy inspirowane i wprost organizowane przez służby Kremla przekroczyły ostatnio pewną krytyczną granicę i można już mówić wręcz o państwowym terroryzmie – dodał.

Zauważył, że nie wszyscy „zrozumieli powagę sytuacji i wyzwania, przed jakimi stanęliśmy”. – Albo nie zrozumieli, albo nie chcieli zrozumieć – stwierdził.

Donald Tusk ocenił, że celem działań stały się zniszczenia, życie ludzi i destabilizacja podstaw państwa polskiego.

Kaczyński ostro odpowiada. "Jedność tak, ale bez Tuska"

O słowa szefa rządu został zapytany przez dziennikarzy prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Proszę państwa, kiedy jakiś polityk, który w sposób niezwykle brutalny atakował opozycję i cały czas to robi – obraża, doprowadził do całkowitego zniszczenia normalnego wymiaru sprawiedliwości po to, żeby móc zaatakować opozycję także metodami prawno-karnymi, wzywa do jedności, to proszę wybaczyć, ale tego nie można traktować poważnie. Jedność tak, ale bez Tuska – odpowiedział prezes PiS.

