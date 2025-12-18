Kurski wyrzucony z PiS? Ostra wymiana zdań

Jacek Kurski umieścił w poniedziałek na platformie X kilka obszernych wpisów, w których m.in. zarzucił Mateuszowi Morawieckiemu nielojalność wobec partii i jej kierownictwa oraz realizowanie własnych ambicji politycznych.

Były prezes TVP wytknął także wiceprezesowi Prawa i Sprawiedliwości, że "demonstracyjnie odmówił stawiennictwa na bardzo ważnym posiedzeniu władz PiS" i "organizuje konkurencyjne imprezy w kraju, a nawet zaprosił parlamentarzystów na odrębne wobec spotkania opłatkowego na Nowogrodzkiej – swoje, własne tego samego dnia na mieście".

We wtorek Mateusz Morawiecki w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News odniósł się do medialnych doniesień o napięciach wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości oraz spekulacji dotyczących swojej przyszłości politycznej. Były premier stanowczo zaprzeczył, jakoby rozważał odejście z partii lub budowę nowego ugrupowania. – Prawo i Sprawiedliwość to jest moja partia – podkreślił Morawiecki. – Nie ma takiej mowy, że się podzielimy, jesteśmy jednością – dodał, odnosząc się do pogłosek o możliwym rozłamie w PiS.

Buda: Obrzydliwe insynuacje Kurskiego

Okazuje się, że działania ws. ostatniej aktywności Jacka Kurskiego podjęli politycy Prawa i Sprawiedliwości.

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych europoseł PiS Waldemar Buda.

"W związku z obrzydliwymi insynuacjami rozpoczęła się inicjatywa posłów, niezależnie od frakcji i różnic zdań w innych sprawach, zbierająca podpisy pod wnioskiem o usunięcie Jacka Kurskiego z Prawa i Sprawiedliwości" – napisał polityk na portalu X.

Kurski odpowiada Budzie: Najpierw opłać składki

Na jego wpis szybko zareagował sam zainteresowany.

"Waldek, najpierw opłać składki a potem bierz się za wyrzucanie z Prawa i Sprawiedliwości" – napisał były prezes TVP.

twitter

Kurski jeszcze we wtorek (16 grudnia br.) opublikował kolejny wpis na X, w którym zapowiedział usunięcie swoich wcześniejszych komentarzy dotyczących sytuacji na prawicy. Jednocześnie podkreślił, że, w jego ocenie, osiągnęły one zamierzony efekt. "Za chwilę skasuję mój wpis na temat sytuacji na prawicy. Cieszę się, że przyniósł założony skutek: wzmocnienie przekonania, że podporządkowujemy swoje ambicje dobru obozu patriotycznego" – napisał były prezes TVP.

Czytaj też:

Wojna w PiS. Kurski ujawnia kulisy i w ostrym wpisie atakuje MorawieckiegoCzytaj też:

"Nie ma mowy, że się podzielimy". Morawiecki ucina spekulacje o rozłamie w PiS