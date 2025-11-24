Skandaliczny wpis Yad Vashem. Jabłoński: Reakcja MSZ nieadekwatna

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ograniczył się do krótkiej prośby o uzupełnienie informacji, po tym jak izraelski Instytut Yad Vashem zamieścił w sieci skandaliczny wpis, w którym sugeruje odpowiedzialność Polaków za segregację Żydów podczas niemieckiej okupacji.

Z kolei rzecznik MSZ Maciej Wewiór ograniczył się do zacytowania wpisu Muzeum Auschwitz, w którym stwierdzono m.in., że "instytut powinien być świadom, że "Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały to antysemickie prawo".

Jabłoński: Nieadekwatna reakcja

Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości krytykuje reakcję polskich władz i ocenia, że była ona nieadekwatna do wagi insynuacji, jakie pod adresem Polski wysunęła izraelska instytucja.

– To jest coś, co powinno nas wszystkich łączyć. Yad Vashem to jest oficjalna instytucja państwa Izrael. Szef Yad Vashem jest wybierany przez rząd izraelski. To nie jest jakiś sobie niezależny instytut. To jest agenda państwa Izrael. Jeżeli państwo Izrael za pomocą swojej instytucji pomawia Polskę o sprawstwo, przez współsprawstwo w zbrodni, przecież tam jest napisane, że Polska była krajem w którym kazano Żydom nosić opaski. Nie Polska, nie było Polski, bo wtedy Niemcy okupowały Polskę – powiedział były wiceszef MSZ.

Jabłoński wskazał również na ciekawy fakt. W poprzednich latach Yad Vashem również zamieszczał wpisy o rocznicy wprowadzenia nakazu noszenia przez Żydów opasek. Nigdy jednak nie pojawiały się w nich sugestie, że to Polska jest odpowiedzialna za to antysemickie prawo.

– Więc zrobili to celowo prawdopodobnie. I teraz jaka powinna być reakcja ministra spraw zagranicznych. On napisał, pan Sikorski, napisał 2 krótkie tweety z błędami ortograficznymi: “bardzo was proszę, poprawcie to, skorygujcie". Bardzo przepraszam, ale to jest zupełnie nieadekwatne, jesteśmy regularnie pomawiani o współsprawstwo Holokaustu – wskazał poseł opozycji.

Czytaj też:

Szokujący wpis Yad Vashem. Cięta riposta Muzeum Auschwitz-BirkenauCzytaj też:

Nie zapomnieli o czymś? Szokujący wpis Yad Vashem