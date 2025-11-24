"Mamy nadzieję". MSZ zareagowało na szokujący wpis Yad Vashem

W niedzielę na stronie światowego centrum badań, dokumentacji, edukacji i upamiętnienia Holokaustu Yad Vashem ukazał się szokujący wpis. Post wywołał lawinę komentarzy. Zareagowali na niego przedstawiciele polskiego MSZ.

MSZ reaguje na szokujący wpis

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zamieścił komentarz do wpisu, w którym domaga się sprezycowania, że chodzi o Polskę okupowaną przez Niemcy.

Głos zabrał także rzecznik polskiego MSZ.

"Wydaje się, że jeśli ktokolwiek powinien znać fakty historyczne, to jest to Jad Waszem. Powinni być w pełni świadomi, że Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały to antysemickie prawo. Rozumiemy, że Yad Vashem planuje wkrótce otworzyć oddział w Niemczech. Mamy jednak szczerą nadzieję, że ta fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość nie ma z tym nic wspólnego" – napisał Maciej Wewiór.

Co sugeruje Yad Vashem

W kontrowersyjnym wpisie, który wczoraj znalazł się na oficjalnym koncie instytutu na platformie X czytamy, że "Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego odznaki, mającej na celu odizolowanie ich od okolicznej ludności".

Yad Vashem "precyzuje": "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida".

Koniec. Dalej pokazano grafikę pokazującą opaski. Mamy więc "Polskę" i "gubernatora Generalnego Gubernatorstwa Hansa Franka", natomiast przywołania najbardziej podstawowego kontekstu historycznego, czyli faktu, że Polska była pod okupacją Niemiec, zabrakło.

