Sikorski: To nie nasza wojna? To proszę się zastanowić nad informacją, która właśnie do mnie dotarła

Jak poinformował w piątek rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, w nocy z 18 na 19 listopada w rosyjskim ataku na Tarnopol na zachodzie Ukrainy zginęła 7-letnia obywatelka Polski, Amelka i jej mama. Rzecznik MSZ zaznaczył, że polska placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.

Sikorski o śmierci 7-letniej Amelki: To nie nasza wojna?

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski dowiedział się o zdarzeniu w trakcie spotkania w Szczecinie.

– Jak mówicie, że to nie jest nasza wojna, to proszę się zastanowić nad informacją, która właśnie do mnie dotarła, że w tym okrutnym, zmasowanym ataku na Tarnopol dwie noce temu zginęła polska dziewczynka, Amelka, 7 lat. Razem z jej mamą. Proszę się zastanowić, czy to oznacza, że to nie nasza wojna – powiedział.

Podkreślił, że to "nie jest socjotechniczny argument", lecz "prawdziwa śmierć małego dziecka zabitego przez Rosjan". Szef MSZ zaproponował, żeby uczcić pamięć dziewczynki minutą ciszy.

Wpisy prezydenta i premiera

Prezydent Karol Nawrocki napisał w serwisie X, że "z głębokim bólem przyjął informację o śmierci 7-letniej Amelki, obywatelki Polski, która zginęła w Tarnopolu wraz ze swoją mamą, w wyniku barbarzyńskiego rosyjskiego ostrzału ludności cywilnej". "Rodzinie i najbliższym składam wyrazy szczerego współczucia, pozostając w modlitwie za duszę niewinnego dziecka oraz Jej mamy" – dodał.

Wcześniej głos zabrał premier Donald Tusk. "Amelka miała siedem lat. Siedem. Polskie dziecko. Zginęła w Tarnopolu w czasie bestialskiego rosyjskiego ataku rakietowego. Nie spełni już żadnych swoich marzeń. Ta okrutna wojna musi się zakończyć, a Rosja nie może jej wygrać. Bo to jest wojna także o przyszłość naszych dzieci" – stwierdził.

Tragiczny bilans ataku Rosji na Tarnopol. Nie żyje 31 osób, w tym dziewczynka z Polski

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na dwa bloki mieszkalne w Tarnopolu na zachodzie Ukrainy wzrosła w piątek do 31, wśród nich są dzieci. 94 osoby zostały ranne, a 13 wciąż uznaje się za zaginione.

W dniu, w którym Rosja zaatakowała Tarnopol, jej wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy w sumie ponad 470 dronów i niemal 50 pocisków rakietowych.

