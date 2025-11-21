MSZ: Polka zamordowana na Ukrainie. Miała 7 lat

"Polka zamordowana w Ukrainie" – napisał w piątek na portalu X rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

"W nocy z 18 na 19 listopada Rosja zaatakowała cywilów w Tarnopolu. Wśród ofiar tego bestialstwa jest 7-letnia obywatelka Polski – Amelka. Zginęła w nocy ze swoją mamą" – przekazał Wewiór.

Rzecznik MSZ dodał, że polska placówka pozostaje w stałym kontakcie z władzami obwodu tarnopolskiego.

twitter

Tragiczny bilans ataku na Tarnopol. Nie żyje 31 osób, w tym dziewczynka z Polski

Liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku rakietowego na dwa bloki mieszkalne w Tarnopolu wzrosła w piątek do 31, wśród nich są dzieci. 94 osoby zostały ranne, a 13 wciąż uznaje się za zaginione.

W dniu, w którym Rosja zaatakowała Tarnopol, jej wojska wystrzeliły w kierunku Ukrainy w sumie ponad 470 dronów i niemal 50 rakiet.

OSW: Skuteczność ukraińskiej obrony powietrznej najgorsza od początku roku

Ośrodek Studiów Wschodnich napisał w swojej najnowszej analizie z 18 listopada, że skuteczność ukraińskiej obrony przeciwlotniczej w październiku okazała się najgorsza od początku roku: zestrzelono lub stłumiono zaledwie 80 proc. wrogich dronów i 54 proc. pocisków rakietowych.

"Zgodnie z przeprowadzoną na podstawie danych Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy analizą z 5312 rosyjskich bezzałogowców wszystkich typów wystrzelonych w ciągu ostatniego miesiąca obrońcom udało się zniszczyć lub unieszkodliwić 4242, a zatem prawie 80 proc. To mniej niż w poprzednich miesiącach, kiedy wskaźnik przechwytywania przekraczał 90 proc." – wskazuje OSW.

USA chcą zakończenia wojny. Jest plan pokojowy

Prezydent USA Donald Trump dał ukraińskiemu przywódcy Wołodymyrowi Zełenskiemu czas do czwartku 27 listopada na podpisanie opracowanego wspólnie przez Amerykanów i Rosjan planu pokojowego, mającego zakończyć trwającą od prawie czterech lat wojnę.

Czytaj też:

Zełenski: To jeden z najtrudniejszych momentów w historii Ukrainy