Szokujący wpis Yad Vashem. Cięta riposta Muzeum Auschwitz-Birkenau

Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu szybko zareagowało na szokujący wpis opublikowany w niedzielę na stronie światowego centrum badań, dokumentacji, edukacji i upamiętnienia Holokaustu Yad Vashem.

"Polska pierwszym krajem" "Hans Frank wydał rozkaz"

Czytamy w nim, że "Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego odznaki, mającej na celu odizolowanie ich od okolicznej ludności".

Yad Vashem "precyzuje": "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida".

Muzeum Auschwitz: Yad Vashem powinni znać fakty

Najbardziej podstawowy kontekst i fakt historyczny został pominięty, dlatego uzupełnienie – także za pośrednictwem X – pojawiło się za sprawą państwowego Muzeum w Oświęcimiu.

"Wydaje się, że jeśli ktokolwiek powinien znać fakty historyczne, to jest to Yad Vashem powinni być w pełni świadomi, że Polska w tym czasie była okupowana przez Niemcy i to właśnie Niemcy wprowadziły i egzekwowały to antysemickie prawo" – czytamy profilu muzeum stanowiącego miejsce pamięci ofiar byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady.

"Rozumiemy, że Yad Vashem planuje wkrótce otworzyć oddział w Niemczech. Mamy jednak szczerą nadzieję, że ta fałszywa i zniekształcająca historię wiadomość nie ma z tym nic wspólnego" – dodaje Muzeum.

We wpisie Yad Vashem mamy odniesienie do linku z tekstem i dopiero tam, w leadzie, mamy tę informację. "Charakterystyczne odznaki żydowskie, które polscy Żydzi byli zmuszeni nosić na ubraniach na rozkaz władz niemieckich".

