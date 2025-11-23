Nie zapomnieli o czymś? Szokujący wpis Yad Vashem

Na stronie światowego centrum badań, dokumentacji, edukacji i upamiętnienia Holokaustu Yad Vashem ukazał się szokujący wpis.

"Polska pierwszym krajem" "Hans Frank wydał rozkaz"

Czytamy, że "Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego odznaki, mającej na celu odizolowanie ich od okolicznej ludności".

Yad Vashem "precyzuje": "23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida".

Koniec. Dalej pokazano grafikę pokazującą opaski. Mamy więc "Polskę" i "gubernatora Generalnego Gubernatorstwa Hansa Franka", natomiast przywołania najbardziej podstawowego kontekstu historycznego, czyli faktu, że Polska była pod okupacją Niemiec, zabrakło.

Natomiast we wpisie mamy odniesienie do linku z tekstem, w którym w leadzie mamy tę informację. "Charakterystyczne odznaki żydowskie, które polscy Żydzi byli zmuszeni nosić na ubraniach na rozkaz władz niemieckich" – napisano na początku artykułu.

Czym jest Yad Vashem?

Yad Vashem to izraelski instytut pamięci narodowej poświęcony badaniu, dokumentowaniu i upamiętnianiu ofiar Holokaustu. Zajmuje się gromadzeniem świadectw, archiwów, artefaktów oraz prowadzeniem badań naukowych i edukacji na temat Zagłady. Instytut honoruje także osoby ratujące Żydów podczas II wojny światowej tytułem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata".





