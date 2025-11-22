"Mordercy od 1939 r.". Maccabi z grzywną niższą niż Raków Częstochowa

Chodzi o kłamliwy baner wywieszony przez kibiców Maccabi Hajfa 14 sierpnia na meczu w ramach rozgrywek Ligi Konferencji z zespołem Raków Częstochowa. Napisano na nim o Polakach "Mordercy od 1939 r.". Ponadto jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę.

"Mordercy od 1939 r". Maccabi z niższą karą niż Raków

Federacja wszczęła postępowanie wobec obu klubów. Najpierw ukarany został polski zespół. UEFA nałożyła na Raków kary 30 tys. euro oraz zakaz sprzedaży biletów na następny mecz wyjazdowy w rozgrywkach UEFA w zawieszeniu na dwa lata za pirotechnikę oraz 10 tys. euro za głoszenie treści nieodpowiednich dla wydarzenia sportowego – łącznie Raków dostał do zapłaty 40 tysięcy euro.

Tymczasem teraz okazało się, że kara dla zespołu z Izraela będzie niższa. Drużyna z Hajfy ma zapłacić 30 tys. euro grzywny. To nie tylko mniej niż Raków, ale również niewiele więcej niż Jagiellonia Białystok za użycie przez jej kibiców pirotechniki podczas meczu LKE z maltańskim Hamrun Spartans.

Ambasada Izraela potępiła haniebny transparent

Na baner zareagowało polskie MSZ, a ambasada Izraela opublikowała na platformie X komunikat, w którym potępiła izraelskich kibiców. "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochową. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" – napisano w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Kibice odpowiedzieli na skandaliczny baner. "Izrael morduje Palestyńczyków"