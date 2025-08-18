Kibice odpowiedzieli na skandaliczny baner. "Izrael morduje Palestyńczyków"

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu, podczas meczu Ligi Konferencji z Rakowem Częstochowa, kibice izraelskiego klubu Maccabi Hajfa wywiesili kłamliwy baner. Napisano na nim o Polakach "Mordercy od 1939 r.". Ponadto jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę. Sprzeciw wobec tego rodzaju happeningów wyraził prezydent Karol Nawrocki, MSZ, a także ministerstwo sportu.

Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że "stanowczo potępia zachowanie niektórych kibiców" i zaapelowało do UEFA o "podjęcie odpowiednich działań w odpowiedzi na ten incydent". Federacja wydała komunikat, w którym poinformowała, że zamierza ukarać... oba zespoły.

Odpowiedź kibiców

Tymczasem podczas niedzielnego meczu PKO Ekstraklasy Radomiak Radom – Jagiellonia Białystok kibice drużyny gospodarzy wywiesili wymowne transparenty. Dziennikarz WP SportoweFakty Maciej Ławrynowicz przekazał, że na jednym z nich widniał napis w języku angielskim: "Izrael morduje Palestyńczyków. Polacy ratowali Żydów podczas II Wojny Światowej".

To nie koniec, ponieważ Michał Nowak z Radia Rekord zamieścił inne zdjęcie trybun. Pojawił się napis: "Je... UPA i Banderę".

Izraelskie media oskarżają Polaków

Niektóre izraelskie media próbowała zrzucić winę za incydent podczas meczu z Maccabi Hajfa na Polaków. Według ich relacji, wybryk kibiców Maccabi Hajfy miał być jedynie odpowiedzią na transparent, który wcześniej wywiesili kibice Rakowa podczas pierwszego spotkania obu drużyn. Wtedy na stadionie miało zawisnąć hasło: "Izrael morduje, a świat milczy”, odnoszący się do wojny w Strefie Gazy.

Portal Times of Israel twierdzi również, że polscy kibice zaatakowali autobus wiozący izraelskich kibiców.

"Po meczu, w którym Maccabi Haifa przegrało 2:0, grupa kibiców Rakowa Częstochowa obrzuciła kamieniami izraelski autobus kibiców" – czytamy. Polacy mieli najpierw zatrzymać pojazd, potem zmusić go do zjazdu na pobocze, a potem zaatakować.

