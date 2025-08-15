Skandal na meczu Rakowa. UEFA chce ukarać obie drużyny

Transparent sugerujący współodpowiedzialność Polaków za Holocaust wywołał oburzenie w Polsce. Przypomnijmy, że do skandalu doszło podczas meczu Maccabi Hajfa z Rakowem Częstochowa w ramach Ligi Konferencji UEFA. Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice Maccabi wywiesili na trybunach transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Ponadto spiker Maccabi wyzywał Polaków od nazistów.
Sprzeciw wobec tego rodzaju happeningów wyraził prezydent Karol Nawrocki, MSZ, a także ministerstwo sportu.
Komunikat UEFA
Komunikat w sprawie incydentów na spotkaniu wydała UEFA. Jego treść może jednak budzić zdumienie. Federacja chce bowiem ukarać oba zespoły.
"W związku z meczem Ligi Konferencji UEFA 2025/2026, który odbył się 14 sierpnia 2025 r. w Debreczynie na Węgrzech, wszczęto postępowanie dyscyplinarne przeciwko klubom Maccabi Hajfa i Raków Częstochowa zgodnie z art. 55 Regulaminu Dyscyplinarnego UEFA" – napisano.
Izraelskiemu klubowi zarzucono niewłaściwe zachowanie zespołu (Art. 15 ust. 4 DR) oraz przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).
Z kolei polski klub może odpowiedzieć za odpalanie fajerwerków (Art. 16 ust. 2 lit. c DR), a także przekazywanie wiadomości niestosownej dla wydarzenia sportowego (Art. 16 ust. 2 lit. e DR).
Mocny wpis Bosaka
Szkalujący Polskę transparent doczekał się wielu komentarzy. Jeden z nich zamieścił wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.
"Dokonywanie takich prowokacji jest zwyczajną obrzydliwością, szczególnie w kontekście sportu, który powinien łączyć. Rząd musi monitorować czy odpowiednie reakcje zostaną poczynione na poziomie władz izraelskich i UEFA. To wydarzenie to nie jedynie wybryk kibicowski, a przejaw prymitywnych, antypolskich uprzedzeń i zakłamywania prawdy historycznej, dla których nie może być tolerancji" – napisał.
