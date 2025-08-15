Haniebny baner i ekscesy z polską flagą. Korwin-Mikke, Warzecha i Fritz mocno komentują

W sobotę polski internet grzmi w sprawie skandalicznego transparentu wywieszonego przez izraelskich kibiców podczas meczu piłkarskiego. Nie dość, że Polakom zarzucono współudział w holokauście, to jeden z kibiców imitował stosunek seksualny z manekinem odzianym w polską flagę.

Korwin-Mikke: Sikorski na miarę swoich możliwości

Komentarze na X zamieścili m.in. publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha, prezes KORWiN, były członek i jeden z założycieli Konfederacji Janusz Korwin-Mikke, a także wiceprezes i poseł partii Konfederacja Korony Polskiej Roman Fritz.

"Widzę, że JE Radosław Sikorski zareagował na miarę swoich możliwości. Szkoda, że jeszcze nie przeprosił ambasadę Izraela za haniebną reakcję głupich polskich gojów…" – napisał Korwin-Mikke, odnosząc się do wpisu ministra spraw zewnętrznych Radosława Sikorskiego. We wcześniejszym poście polityk stwierdził, że MSZ ma "psi obowiązek ostro zareagować".

Warzecha: Jestem ciekaw, czy UEFA coś zrobi

"Bardzo jestem ciekaw, czy UEFA coś z tym zrobi. A reagowała w przeszłości na byle co. Tu mamy ewidentne, obrzydliwe kłamstwo, motywowane politycznie" – napisał Warzecha.

"Dlaczego ten kraj nie został jeszcze wykluczony ze wszystkich możliwych rywalizacji międzynarodowych? Jak sądzicie kogo żydowscy kibice mogli mieć na myśli pisząc o mordercach od 1939 roku? Niemców, Żydów, Sowietów czy Węgrów (mecz odbył się w Debreczynie)? Za tego typu transparenty wywieszane na meczach płaci się ogromne kary. Kto zapłaci tym razem?" – zapytał Fritz.

Kibice Maccabi Hajfa: "Mordercy od 1939 r."

Spotkanie zakończyło się wynikiem 2:0 dla Rakowa. Polska drużyna awansowała do czwartej rundy rozgrywek eliminacji Ligi Konferencji. Niestety sportowe widowisko zostało przyćmione przez skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców.

Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice Maccabi wywiesili na trybunach skandaliczny transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Twierdzenie to mija się z prawdą, jest kompletnie ahistoryczne, bo zarzuca Polakom współudział w zaplanowanym i wykonanym przez hitlerowskie Niemcy Holokauście, który odbywał się m.in. na okupowanym przez nich polskim terytorium.

