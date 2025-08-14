Izraelscy kibice ze skandalicznym banerem o Polakach. "Mordercy od 1939 roku"

Polski klub wygrał 2:0, czym zapewnił sobie awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Pod koniec spotkania w węgierskim Debreczynie, kibice drużyny z Izraela wywiesili na trybunach skandaliczny transparent. Widniejący na nim napis brzmiał: "Mordercy od 1939 r.". Słowa te stanowią bezpodstawne i ahistoryczne oskarżenie Polaków o współudział w zaplanowanym i wykonanym przez hitlerowskie Niemcy Holokauście.

To jednak nie koniec. – Spiker Maccabi wyzywa nas od nazistów, to są jacyś chorzy ludzie – wskazał obecny na meczu dziennikarz sportowy Łukasz Ciona. "Bez komentarza" – napisał rzecznik Rakowa Częstochowa. W sieci pojawia się coraz więcej zdjęć i nagrań ze stadionu.

Jest komentarz wicepremiera, szefa MON. "Absolutnie skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców podczas meczu Ligii Konferencji względem Polski i Polaków. Konieczna jest jednoznaczna reakcja UEFA. Nie ma i nie będzie zgody na kłamstwa historyczne wobec naszego narodu" – wskazuje Władysław Kosiniak-Kamysz.

Z kolei lider Konfederacji Sławomir Mentzen napisał: "Zabójcy 60 tysięcy osób, w tym 18 tysięcy dzieci od 2023 roku. Kibice Rakowa mają rację. Izrael morduje, a świat milczy. Żadne kłamliwe żydowskie transparenty tego nie przykryją".

Będzie reakcja MSZ?

Pojawiają się apele o zdecydowaną reakcję polskiego MSZ. "Jakoś nie wierzę, że były pracownik Gazety Wyborczej, obecnie w roli rzecznika MSZ, zajmie zdecydowane stanowisko w sprawie tego skandalicznego zachowania kibiców z Izraela. Przecież od lat Wyborcza wbijała Polakom do głowy, że mordowaliśmy Żydów w czasie wojny wspólnie z Niemcami. Człowiek twierdzący, że Polacy zabili więcej Żydów niż Niemców, był stałym gościem na łamach Wyborczej. Nie chcę myśleć co wyszłoby z debaty prof. Ruchniewicza z Grabowskim o polskiej historii…. A tego możemy się spodziewać w 'uśmiechniętej' Polsce" – komentuje gorzko mec. Bartosz Lewandowski.

