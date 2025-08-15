Okropny transparent izraelskich kibiców. Jest reakcja Sikorskiego

Polityk zabrał głos w związku z kłamliwym banerem wywieszonym przez kibiców Maccabi Hajfa na meczu z zespołem Raków Częstochowa. Napisano na nim o Polakach "Mordercy od 1939 r.". Tymczasem głos zabrała ambasada Izraela w Polsce.

Sikorski: Dziękuję za reakcję

Minister Sikorski podziękował ambasadzie za reakcję. "Skądinąd mam nadzieję, że izraelska młodzież jest uczona, że w 1939 to hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę i zaczęły mordować jej obywateli wszystkich wyznań i narodowości" – napisał szef MSZ.

Ambasada Izraela: Ohydne zachowanie

Wcześniej ambasada Izraela opublikowała na platformie X komunikat. "Ohydne zachowanie niektórych kibiców Maccabi Hajfa podczas meczu z Rakowem Częstochową. Na takie słowa i czyny, żadnej ze stron, nie ma miejsca ani na stadionie, ani nigdzie indziej. Nigdy! Te haniebne incydenty nie odzwierciedlają ducha większości izraelskich kibiców" – napisano w mediach społecznościowych.

Kaleta: Jakiej żadnej strony? Próbujecie wybielać i lawirować

Z kolei polscy posłowie szybko zwrócili uwagę, że w oświadczeniu ambasady Izraela w Polsce jest bardzo poważna nieścisłość. "Jakiej żadnej strony? Dzisiaj jedna strona zachowała się haniebnie. Wasi kibice, kibice Waszej drużyny PUBLICZNIE znieważyli Polaków jako naród. Nawet we wpisie teoretycznie odcinającym się próbujecie wybielać i lawirować. Mogliście milczeć. Wyszłoby na to samo" – napisał Sebastian Kaleta z PiS.

Haniebny transparent kibiców Maccabi Hajfa. Polska oczekuje reakcji UEFA

Choć minister spraw zagranicznych tego nie napisał, Polska oczekuje jasnej reakcji ze strony UEFA. Wyrazili to wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz i rzecznik rządu Adam Szłapka.

"Skandaliczne zachowanie izraelskich kibiców wobec Polski i Polaków. Oczekujemy jednoznacznej reakcji od UEFA" – zwrócił się do piłkarskiej organizacji Szłapka.

