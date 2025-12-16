W piątek państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów zdeponowanych na terytorium UE. Przeciwko były dwa kraje – Węgry i Słowacja. Do tej pory rosyjskie aktywa były zamrożone w ramach sankcji, które wymagają przedłużenia co pół roku przez wszystkie państwa Unii. Zdaniem premiera Węgier Viktora Orbana, ich całkowita konfiskata przez Brukselę będzie oznaczać wypowiedzenie Rosji otwartej wojny.

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski udostępnił wpis Orbana, krytykujący wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy. "Viktor zasłużył na Order Lenina" – napisał na platformie X.

Zacharowa: Gdyby nie Lenin, Polska by nie istniała

"Eskapadami na X Radosław Sikorski już nikogo nie zaskoczy. Wspominając nazwisko Lenina, polski minister spraw zagranicznych prawdopodobnie chciał obrazić Orbana. Sikorski zapomniał, że gdyby nie Lenin, Polska w ogóle by nie istniała" – skomentowała na Telegramie rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Dalej stwierdziła, że Lenin "aktywnie propagował teorię kwestii narodowej, opowiadając się za niepodległością Polski i wspierając polskich socjalistów w ich drodze do budowy suwerennej republiki państwowej". Nazwała go również "architektem niepodległego państwa polskiego". Jej zdaniem "Polska nie powinna o tym zapominać".

"Ale historia nie jest pisana dla Sikorskiego. Lenin walczył o polską państwowość, podczas gdy dzisiejsi przywódcy w Warszawie poświęcili swoją suwerenność dla »narracji« NATO" – oceniła Zacharowa. Te słowa wpisują się w rosyjską propagandę historyczną, która próbuje przypisać Związkowi Radzieckiemu kluczową rolę w kształtowaniu współczesnej Polski.

Sikorski: Hordy bolszewickie

We wtorek pojawił się kolejny komentarz Radosława Sikorskiego. "Hordy bolszewickie próbowały zdobyć Warszawę w 1920 z sympatii Lenina do Polski?" – zapytał wicepremier.

Order Lenina był najwyższym odznaczeniem państwowym w ZSRR. Upamiętniał postać przywódcy rewolucji październikowej i twórcy Rosji radzieckiej, Włodzimierza Lenina (Władimira Iljicza Uljanowa). Orderem zostali odznaczeni m.in. pierwsi sekretarze KC PZPR Władysław Gomułka i Edward Gierek, a także Wojciech Jaruzelski (dwukrotnie).

