Zacharowa o wpisie Sikorskiego: Nie byłoby Polski, gdyby nie Lenin

Zacharowa zareagowała na oświadczenie szefa polskiej dyplomacji dotyczące premiera Węgier i zamrożonych przez UE rosyjskich aktywów. Zdaniem Orbana, ich całkowita konfiskata przez Brukselę będzie oznaczać wypowiedzenie Rosji otwartej wojny i nieuchronnie spotka się z jej reakcją.

W piątek (13 grudnia) państwa członkowskie Unii Europejskiej podjęły decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów zdeponowanych na terytorium UE. Przeciwko były dwa kraje – Węgry i Słowacja. Do tej pory rosyjskie aktywa były zamrożone w ramach sankcji, które wymagają przedłużenia co pół roku przez wszystkie państwa Unii.

UE zamraża rosyjskie aktywa. Sikorski uderza w Orbana, reaguje Zacharowa

Sikorski udostępnił wpis węgierskiego premiera krytykujący wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, przekonując, że "Wiktor zasłużył na Order Lenina".

twitter

"Wspominając nazwisko Lenina, minister prawdopodobnie chciał obrazić Orbana. Sikorski zapomniał, że gdyby nie Lenin, Polska w ogóle by nie istniała" – napisała Zacharowa na Telegramie. Według niej Lenin jest "w wielu aspektach architektem niepodległego państwa polskiego".

"Ale historia nie jest pisana dla Sikorskiego. Lenin walczył o polską państwowość, podczas gdy dzisiejsi przywódcy w Warszawie poświęcili swoją suwerenność dla «narracji» NATO" – dodała rzeczniczka MSZ w Moskwie.

Order Lenina. Wśród odznaczonych m.in. Jaruzelski

Order Lenina był najwyższym odznaczeniem państwowym w ZSRR. Upamiętniał postać przywódcy rewolucji październikowej i twórcy Rosji radzieckiej, Włodzimierza Lenina (Władimira Iljicza Uljanowa). Orderem zostali odznaczeni m.in. pierwsi sekretarze KC PZPR Władysław Gomułka i Edward Gierek, a także Wojciech Jaruzelski (dwukrotnie).

Czytaj też:

Sikorski kłóci się z szefem MSZ Węgier. "Orban zasłużył na order Lenina"