"Uświadamiam rosyjskim propagandystom". Sikorski nie odpuszcza ws. Lenina

"Uświadamiam rosyjskim propagandystom, że Lenin był nie tylko twórcą nowożytnej Polski, ale także przyjacielem polskich dzieci. Bo golił się któregoś dnia w Poroninie gdy za oknem przeszła wycieczka szkolna. I mógł brzytwą poderżnąć dzieciom gardła, a tego nie zrobił!" – napisał Sikorski w środę (17 grudnia) w serwisie X.

"Takoż prezydent Putin jest dobrodziejem Ukrainy. Wszak mógłby zrzucić na Kijów bombę atomową a jeszcze nie zrzucił. Rywalizacja o pokojową nagrodę Nobla będzie ostra" – dodał minister.

twitter

Zacharowa: Nie byłoby Polski, gdyby nie Lenin

W poniedziałek rzeczniczka MSZ Rosji Maria Zacharowa, komentując wpis Sikorskiego wymierzony w Viktora Orbana stwierdziła, że niepodległa Polska istnieje dzięki Włodzimierzowi Leninowi.

Wcześniej szef polskiego MSZ udostępnił wpis węgierskiego premiera krytykujący wykorzystanie zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy, przekonując, że "Viktor zasłużył na Order Lenina".

"Wspominając nazwisko Lenina, minister prawdopodobnie chciał obrazić Orbana. Sikorski zapomniał, że gdyby nie Lenin, Polska w ogóle by nie istniała" – napisała Zacharowa na Telegramie. Według niej, Lenin jest "w wielu aspektach architektem niepodległego państwa polskiego".

"Ale historia nie jest pisana dla Sikorskiego. Lenin walczył o polską państwowość, podczas gdy dzisiejsi przywódcy w Warszawie poświęcili swoją suwerenność dla «narracji» NATO" – dodała rzeczniczka MSZ w Moskwie.

Sikorski i Wewiór odpowiadają rzeczniczce MSZ Rosji

Sikorski w odpowiedzi postawił pytanie: "Hordy bolszewickie próbowały zdobyć Warszawę w 1920 z sympatii Lenina do Polski?".

Do słów Zacharowej odniósł się również rzecznik MSZ Maciej Wewiór. "Gdyby Polska zawdzięczała niepodległość Leninowi, wojna polsko-bolszewicka 1920 r. musiałaby być rosyjską akcją humanitarną — albo, w tej logice, «specjalną operacją wojskową»" – napisał, nawiązując do inwazji Rosji na Ukrainę.

Przypomniał, że to Polska zatrzymała bolszewicką ekspansję, a niepodległość Polski "nie była darem Lenina, podobnie jak sowiecka obecność w Europie Środkowej nie była «wyzwoleniem»". "Z tej lekcji historii wynika wolny wybór Polski: nasze zakotwiczenie w NATO" – podkreślił rzecznik MSZ.

twitter

Order Lenina. Wśród odznaczonych m.in. Jaruzelski

Order Lenina był najwyższym odznaczeniem państwowym w ZSRR. Upamiętniał postać przywódcy rewolucji październikowej i twórcy Rosji radzieckiej, Włodzimierza Lenina (Władimira Iljicza Uljanowa). Orderem zostali odznaczeni m.in. pierwsi sekretarze KC PZPR, Władysław Gomułka i Edward Gierek, a także Wojciech Jaruzelski (dwukrotnie).

Czytaj też:

Prezydent w Gdyni: Polska komunistyczna była złem