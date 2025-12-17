Przełomowe ustalenia ws. Ukrainy. Merz mówi o możliwych "działaniach odwetowych"

Friedrich Merz ocenia, że niedawne rozmowy europejskich liderów "zaowocowały znaczącym postępem". Zwrócił przy tym uwagę na deklarowaną gotowość Stanów Zjednoczonych do współpracy z Europą przy udzielaniu Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni.

– Rozmawialiśmy nawet o gwarancjach na wzór artykułu 5. NATO – powiedział Merz. Jego zdaniem fakt, że Amerykanie deklarują podjęcie takiego zobowiązania, że w przypadku rozejmu, będą chronić Ukrainę, jakby była terytorium NATO, to "nowa i niezwykła postawa USA".

Merz mówi o działaniach odwetowych

Kanclerz podkreśla, że wielonarodowe europejskie siły mogłyby odpowiadać za zabezpieczenie strefy zdemilitaryzowanej pomiędzy stronami konfliktu. Co jednak w razie naruszenia porozumień ze strony Rosji? Jeżeli dojdzie do ponownej agresji możliwe byłoby "podejmowanie również działań odwetowych w odpowiedzi na rosyjskie ataki", choć podkreślił, że rozmowy nie są jeszcze na etapie podejmowania takich decyzji.

Kreml do tej pory kategorycznie sprzeciwiał się rozmieszczeniu zagranicznych wojsk na Ukrainie. – Putin mówił "nie" wiele razy. W pewnym momencie będzie zmuszony powiedzieć "tak", jeśli chodzi o koniec tej wojny. Dyskutujemy właśnie o czasie po zakończeniu konfliktu, gdy Ukraina będzie potrzebować ochrony – stwierdził kanclerz Niemiec.

Szczyt w Berlinie

W Berlinie odbył się szczyt europejskich przywódców w sprawie pokoju na Ukrainie. Zgodnie z oświadczeniem europejskich przywódców decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych mogą być podejmowane wyłącznie przez naród ukraiński i dopiero po ustanowieniu gwarancji bezpieczeństwa.

We wspólnym oświadczeniu kraje europejskie zgodziły się, że zapewnią Ukrainie – w ramach gwarancji bezpieczeństwa – "trwałe i znaczące wsparcie w utrzymaniu jej sił zbrojnych na poziomie 800 tys. żołnierzy w czasie pokoju".

Ponadto wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy znalazł się mechanizm monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni, kierowany przez USA i funkcjonujący z udziałem społeczności międzynarodowej.

