"Za mocne". Sikorski o działaniach Nawrockiego

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został zapytany we wtorek na antenie TOK FM o możliwe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Radosławem Sikorskim.

– Myślę, że z ministrem Sikorskim do spotkania dojdzie, ale raczej planowaliśmy takie spotkanie, bo będzie dotyczyć także i sprawy paraliżu polskiej służby zagranicznej, którą spowodował minister Sikorski i myślę, że okres świąteczny czy poświąteczny – przyznał prezydencki minister.

Jednocześnie szef BPM zaznaczył, że bardziej prawdopodobny jest okres poświąteczny, kiedy emocje "nieco opadną i minister Sikorski przestanie tak bardzo agresywnie atakować Pałac Prezydencki". – Może ta atmosfera świąteczna uspokoi jego emocje i wtedy będzie bardziej skory do kompromisu, bo przecież ten kompromis jest możliwy i my jesteśmy na to otwarci – stwierdził Przydacz.

Sikorski: Nawrocki zachowuje się, jakby zmienił konstytucję

Do działań prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się w rozmowie z kanałem "Didaskalia" wicepremier Radosław Sikorski.

– Weto prezydenta jest za mocne. Proszę zauważyć, prawie nigdy nie udaje się go przełamać, bo scena polityczna jest podzielona na pół. A ono nie miało służyć wkładaniu rządom kija w szprychy – powiedział minister spraw zagranicznych. – Ono miało służyć zapobieganiu rozwiązań niekonstytucyjnych, tam gdzie jest jakieś ryzyko dla wolności obywatelskich czy dla konstytucji. A nie tworzyć trzecią izbę parlamentu – dodał.

Jak zaznaczył szef MSZ, "to nie strona rządowa mówi o zmianie konstytucji, tylko pan prezydent".

– Prawo ma. Gorzej, że zachowuje się tak, jakby już ją zmienił. A do zmiany konstytucji trzeba większości, nomen omen, konstytucyjnej, której żaden z obozów w Polsce nie ma – zaznaczył Sikorski.

