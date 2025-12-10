"Za mocne". Sikorski o działaniach Nawrockiego
Udostępnij5 Skomentuj
Opinie

"Za mocne". Sikorski o działaniach Nawrockiego

Dodano: 
Gorzkie słowa wicepremiera Sikorskiego o prezydencie Nawrockim
Gorzkie słowa wicepremiera Sikorskiego o prezydencie Nawrockim Źródło: PAP
Wicepremier Radosław Sikorski skomentował wetowanie ustaw przez prezydenta Karola Nawrockiego. Pod adresem głowy państwa padły krytyczne uwagi.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został zapytany we wtorek na antenie TOK FM o możliwe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Radosławem Sikorskim.

– Myślę, że z ministrem Sikorskim do spotkania dojdzie, ale raczej planowaliśmy takie spotkanie, bo będzie dotyczyć także i sprawy paraliżu polskiej służby zagranicznej, którą spowodował minister Sikorski i myślę, że okres świąteczny czy poświąteczny – przyznał prezydencki minister.

Jednocześnie szef BPM zaznaczył, że bardziej prawdopodobny jest okres poświąteczny, kiedy emocje "nieco opadną i minister Sikorski przestanie tak bardzo agresywnie atakować Pałac Prezydencki". – Może ta atmosfera świąteczna uspokoi jego emocje i wtedy będzie bardziej skory do kompromisu, bo przecież ten kompromis jest możliwy i my jesteśmy na to otwarci – stwierdził Przydacz.

Sikorski: Nawrocki zachowuje się, jakby zmienił konstytucję

Do działań prezydenta Karola Nawrockiego odniósł się w rozmowie z kanałem "Didaskalia" wicepremier Radosław Sikorski.

– Weto prezydenta jest za mocne. Proszę zauważyć, prawie nigdy nie udaje się go przełamać, bo scena polityczna jest podzielona na pół. A ono nie miało służyć wkładaniu rządom kija w szprychy – powiedział minister spraw zagranicznych. – Ono miało służyć zapobieganiu rozwiązań niekonstytucyjnych, tam gdzie jest jakieś ryzyko dla wolności obywatelskich czy dla konstytucji. A nie tworzyć trzecią izbę parlamentu – dodał.

Jak zaznaczył szef MSZ, "to nie strona rządowa mówi o zmianie konstytucji, tylko pan prezydent".

– Prawo ma. Gorzej, że zachowuje się tak, jakby już ją zmienił. A do zmiany konstytucji trzeba większości, nomen omen, konstytucyjnej, której żaden z obozów w Polsce nie ma – zaznaczył Sikorski.

Czytaj też:
Czaputowicz o Sikorskim: Kompetentny, ale niepotrzebnie aż tak antyrosyjskiCzytaj też:
Polacy ocenili Sikorskiego. Zaskakujące wyniki sondażu

Polecamy Państwu „DO RZECZY+”
Na naszych stałych Czytelników czekają: wydania tygodnika, miesięcznika, dodatkowe artykuły i nasze programy.

Zapraszamy do wypróbowania w promocji.

Źródło: 300polityka.pl / YouTube/Didaskalia, TOK FM, DoRzeczy.pl
Czytaj także