Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim? Jest głos z Pałacu

Między głową państwa a szefem MSZ trwa spór o nominacje ambasadorskie. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.
Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.
Przydacz: Myślę, że dojdzie do spotkania z Sikorskim
Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został zapytany we wtorek na antenie TOK FM o możliwe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Radosławem Sikorskim.
– Myślę, że z ministrem Sikorskim do spotkania dojdzie, ale raczej planowaliśmy takie spotkanie, bo będzie dotyczyć także i sprawy paraliżu polskiej służby zagranicznej, którą spowodował minister Sikorski i myślę, że okres świąteczny czy poświąteczny – przyznał prezydencki minister.
Jednocześnie szef BPM przyznał, że bardziej prawdopodobny jest okres poświąteczny, kiedy emocje "nieco opadną i minister Sikorski przestanie tak bardzo agresywnie atakować Pałac Prezydencki". – Może ta atmosfera świąteczna uspokoi jego emocje i wtedy będzie bardziej skory do kompromisu, bo przecież ten kompromis jest możliwy i my jesteśmy na to otwarci – stwierdził Przydacz.
– Tylko minister Sikorski musi chcieć powrócić do dobrej tradycji, która przez 30 lat III RP funkcjonowała, z którą chce zerwać w ostatnim czasie, nie potrafiąc się dogadać ani z prezydentem Dudą, ani jak widać z prezydentem Nawrockim – zastrzegł.
Rozmowa Nawrockiego z Zełenskim? Trwają rozmowy z Kijowem
Marcin Przydacz odniósł się też do możliwego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.
– Jesteśmy w bieżącym kontakcie ze stroną ukraińską. Rozmawiamy o możliwości spotkania, o konkretnej dacie. Wczoraj rzeczywiście publicznie pan prezydent Zełenski wyraził gotowość przyjazdu do Warszawy, czyli odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie, które wystosował prezydent Nawrocki – powiedział szef BPM.
– Uważam, że do tego spotkania może dojść w miarę szybko, ale jak to pomiędzy prezydentami, no trzeba ustalić dogodną datę dla jednej i dla drugiej strony. Ja w ostatnich dniach i myślę, że w najbliższych kilku dniach głównie będę nad tym pracował – dodał.
Czytaj też:
"Dlaczego nie ma tam Polski?". Poseł PiS zwrócił się do TuskaCzytaj też:
Polacy ocenili Sikorskiego. Zaskakujące wyniki sondażu
Dołącz do akcjonariuszy Do Rzeczy S.A.
Roczna subskrypcja gratis.
Szczegóły: platforma.dminc.pl