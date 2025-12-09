Spotkanie Nawrockiego z Sikorskim? Jest głos z Pałacu

Między głową państwa a szefem MSZ trwa spór o nominacje ambasadorskie. Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Przydacz: Myślę, że dojdzie do spotkania z Sikorskim

Szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz został zapytany we wtorek na antenie TOK FM o możliwe spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wicepremierem Radosławem Sikorskim.

– Myślę, że z ministrem Sikorskim do spotkania dojdzie, ale raczej planowaliśmy takie spotkanie, bo będzie dotyczyć także i sprawy paraliżu polskiej służby zagranicznej, którą spowodował minister Sikorski i myślę, że okres świąteczny czy poświąteczny – przyznał prezydencki minister.

Jednocześnie szef BPM przyznał, że bardziej prawdopodobny jest okres poświąteczny, kiedy emocje "nieco opadną i minister Sikorski przestanie tak bardzo agresywnie atakować Pałac Prezydencki". – Może ta atmosfera świąteczna uspokoi jego emocje i wtedy będzie bardziej skory do kompromisu, bo przecież ten kompromis jest możliwy i my jesteśmy na to otwarci – stwierdził Przydacz.

– Tylko minister Sikorski musi chcieć powrócić do dobrej tradycji, która przez 30 lat III RP funkcjonowała, z którą chce zerwać w ostatnim czasie, nie potrafiąc się dogadać ani z prezydentem Dudą, ani jak widać z prezydentem Nawrockim – zastrzegł.

Rozmowa Nawrockiego z Zełenskim? Trwają rozmowy z Kijowem

Marcin Przydacz odniósł się też do możliwego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim.

– Jesteśmy w bieżącym kontakcie ze stroną ukraińską. Rozmawiamy o możliwości spotkania, o konkretnej dacie. Wczoraj rzeczywiście publicznie pan prezydent Zełenski wyraził gotowość przyjazdu do Warszawy, czyli odpowiedział pozytywnie na to zaproszenie, które wystosował prezydent Nawrocki – powiedział szef BPM.

– Uważam, że do tego spotkania może dojść w miarę szybko, ale jak to pomiędzy prezydentami, no trzeba ustalić dogodną datę dla jednej i dla drugiej strony. Ja w ostatnich dniach i myślę, że w najbliższych kilku dniach głównie będę nad tym pracował – dodał.

