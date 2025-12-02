"Zamiast interweniować u swego patrona". Sikorski uderza w Nawrockiego

Kością niezgody są przede wszystkim dwa nazwiska: Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. Na ich nominacje Nawrocki się nie zgadza. Wcześniej nie chciał ich podpisać także Andrzej Duda.

Dyplomatyczna bitwa między prezydentem a rządem zaczęła się w marcu ubiegłego roku, kiedy Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji przez ponad 50 ambasadorów oraz o wycofaniu kilkunastu kandydatur zgłoszonych do akceptacji przez poprzednie kierownictwo MSZ.

Sikorski: Prezydent atakuje UE i Ukrainę

Do sprawy ponownie odniósł się w mediach społecznościowych wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

"Wojna u granic i szykuje się reset amerykańsko-rosyjski. Pan Prezydent zamiast interweniować u swego patrona w Waszyngtonie, atakuje Unię Europejską i Ukrainę" – napisał na portalu X polityk Koalicji Obywatelskiej.

"Nie podpisuje nominacji ambasadorskich 40 polskim dyplomatom. Nie, bo nie. Nie dziękuję" – dodał.

Tak Polacy oceniają relacje rządu z prezydentem. Nowy sondaż

Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu" wynika, że tylko 20 proc. respondentów uważa relacje na linii rząd – prezydent za dobre, a zdecydowana większość ankietowanych – 80 proc. za złe.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 r. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

– Współpraca między oboma ośrodkami władzy przebiega różnie, mieliśmy lepsze i gorsze momenty. Ze strony prezydenta i premiera były różne docinki, ale widzieliśmy też udaną współpracę choćby w kwestii naszego bezpieczeństwa – komentuje politolog, prof. Bartłomiej Biskup. – Polacy są jednak świadomi, że prezydent i rząd reprezentują różne obozy polityczne, stąd ocena współpracy nie wypada najlepiej. Myślę zaś, że dalsza współpraca prezydenta z rządem będzie jakoś kontynuowana, ponieważ państwo musi funkcjonować, niezależnie od tego, co politycy mówią na swój temat – dodaje ekspert.

