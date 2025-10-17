Dzwonek alarmowy. Zdecydowana większość Polaków widzi głęboki konflikt

Sprawdzono, Polacy oceniają relacje na linii rząd – prezydent. Z sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla "Super Expressu" wynika, że tylko 20 proc. respondentów uważa je za dobre, a zdecydowana większość ankietowanych – 80 proc. za złe.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 11-12.10.2025 r. na próbie 1002 dorosłych Polaków.

– Współpraca między oboma ośrodkami władzy przebiega różnie, mieliśmy lepsze i gorsze momenty. Ze strony prezydenta i premiera były różne docinki, ale widzieliśmy też udaną współpracę choćby w kwestii naszego bezpieczeństwa – komentuje politolog, prof. Bartłomiej Biskup. – Polacy są jednak świadomi, że prezydent i rząd reprezentują różne obozy polityczne, stąd ocena współpracy nie wypada najlepiej. Myślę zaś, że dalsza współpraca prezydenta z rządem będzie jakoś kontynuowana, ponieważ państwo musi funkcjonować, niezależnie od tego, co politycy mówią na swój temat – dodaje ekspert.

Szczególnie ostry spór na linii Pałac Prezydencki-KPRM wywołują projekty zmian w wymiarze sprawiedliwości. Prezydent skrytykował projekt tzw. ustawy praworządnościowej przygotowany przez ministra Waldemara Żurka. Konflikt wywołuje też kwestia nominacji ambasadorskich oraz propozycji podatkowych dla najlepiej zarabiających, na które głowa państwa się nie zgodziła.

Nawrocki: Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo wiele

W środę (15 października) minęły dwa lata od wyborów parlamentarnych, po których władzę w Polsce przejęła koalicja KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy. "Nie ma zaufania społecznego, gdy się obiecuje, a później nie realizuje swoich obietnic. Dwa lata temu obiecano Polakom bardzo wiele" – napisał na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

"Ja ze swoich obietnic zamierzam się wywiązać. Składane deklaracje i programy powinny być tym, co zobowiązuje. Odpowiedzialność za słowo to fundament demokratycznego państwa" – podkreślił.

Podczas środowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbyło się w Pałacu Prezydenckim, Nawrocki mówił o dramatycznym spadku zaufania obywateli do tego, że mają wpływ na funkcjonowanie państwa. Prezydent przywołał dane z badania CBOS, z których wynika, że w porównaniu z sondażem zrealizowanym bezpośrednio po wyborach parlamentarnych w 2023 r., odsetek Polaków uważających, że mają wpływ na sprawy kraju spadł aż o 20 punktów procentowych, do zaledwie 34 proc.

