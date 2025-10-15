"Wydarzyło się coś bardzo złego". Nawrocki wskazuje na niepokojący trend

Podczas środowego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego, które odbywa się w środę w Pałacu Prezydenckim Karol Nawrocki mówił o dramatycznym spadku zaufania obywateli do tego, że mają wpływ na funkcjonowanie państwa. Prezydent przywołał tu dane z badania CBOS, z których wynika, że w porównaniu z badaniem zrealizowanym bezpośrednio po wyborach w 2023 roku, odsetek Polaków uważających, że mają wpływ na sprawy kraju, spadł aż o 20 punktów procentowych do zaledwie 34 proc.

Karol Nawrocki: Kapitał społeczny został zdewastowany

– To pokazuje załamanie wiary obywateli w to, że mają wpływ na funkcjonowanie swojego własnego państwa, co jest dla mnie jako dla prezydenta Polski bardzo niepokojące. Dziś, jak pokazują badania, wydarzyło się w ciągu ostatnich 2 lat w kontekście zaufania obywateli do władzy coś bardzo złego. Kapitał społeczny został nie tylko zmarnowany, ale został zdewastowany i na to także musimy sobie odpowiedzieć – mówił.

Prezydent Nawrocki podkreślał, iż należy się pochylić nad tym, co wydarzyło się w tym kontekście przez ostatnie dwa lata oraz zastanowić się, w jaki sposób odwrócić ten negatywny trend.

– Nie ma prawdziwego dialogu bez zaufania. Trudno jest budować zaufanie, jeśli ma się inne wizje, inne poglądy, ale po to jest Rada Dialogu Społecznego, aby nawet wśród tych, którzy myślą inaczej, poszukiwać wspólnych rozwiązań – wskazywał i dodawał: "Nie ma też zaufania, gdy się obiecuje, a później nie realizuje się swoich zobowiązań. To rzecz oczywista".

– Chciałbym aby RDS, gdy dochodzimy do pewnej konkluzji, abyśmy ją realizowali z pełnym przekonaniem i z pełną odpowiedzialnością za dane słowo. Tego, mam głębokie przekonanie, potrzebuje dziś życie publiczne – kontynuował Nawrocki.

Obywatele tracą wiarę, że ich głos ma znaczenie. Prezydent o "100 konkretach"

Prezydent przypomniał, że przed dwoma laty Polakom obiecano w kampanii wyborczej bardzo wiele. – Mógłbym tu przywołać co najmniej 100 konkretnych powodów, dla których obywatele tracą wiarę, że ich głos ma znaczenie – podkreślił, nawiązując do "100 konkretów" obiecanych Polakom przez Donalda Tuska, a z których tylko niewielka część doczekała się realizacji.

Dlaczego Karol Nawrocki zdecydował się poruszyć ten temat na posiedzeniu plenarnym RDS? – Bo spotykają się dzisiaj przedstawiciele tych, którzy obiecywali i przedstawiciele tych, którym obiecywano. Więc jak głęboko wierzę i będziemy mogli po tych dwóch latach też prowadzić dyskusje, które będą odnosiły się do składanych obietnic – wyjaśnił.

