Tylu wyborców straciła koalicja Tuska. Miażdżący sondaż

W dwa lat po wyborach parlamentarnych, w wyniku których władzę w kraju straciło Prawo i Sprawiedliwość, a przejęła ją koalicji KO, Polskie Stronnictwo Ludowe, Polska 2050 i Lewica "Super Express" postanowił sprawdzić, ile z wyborców, którzy poparli wówczas obecną ekipę rządzącą, zagłosowałoby na nich także dzisiaj.

Koalicja rządząca straciła wyborców. Fatalny sondaż dla Tuska

Wyniki sondażu, który na zlecenie gazety przeprowadził Instytut Badań Pollster są fatalne dla koalicji. Okazuje się bowiem, że spora część jej ówczesnych wyborców w ciągu dwóch lat odpłynęła.

"Czy teraz, czyli w dwa lata po wyborach parlamentarnych, nadal zagłosowałbyś na obecnie rządzących?" – na tak zadane pytanie odpowiedź "tak" udzieliło 65 proc. respondentów. Z kolei 22 proc. oświadczyło, że nie postawiłoby ponownie na obecną ekipę. Sprecyzowanego zdania na ten temat nie miało 13 proc. pytanych.

Jak z kolei zauważa "Rzeczpospolita", 22 proc. głosów utraconych wyborców to, w liczbach bezwzględnych, 2 551 800 osób.

"Wielu Polaków już dziś to dostrzega"

Rozczarowanie wyborców koalicją Donalda Tuska skomentowała dla "SE" była premier Beata Szydło. – Od dwóch lat Polska stoi w miejscu, zamiast iść naprzód i wykorzystywać swój potencjał. Obecny rząd odsunął nas od ścieżki rozwoju, stabilizacji i dobrobytu, prowadząc kraj w stronę niepewności i pogłębiających się problemów. Jeśli ten kierunek się utrzyma, trudno będzie oczekiwać poprawy — wielu Polaków już dziś to dostrzega – oceniła.

Mniej krytyczny wobec ekipy rządzącej okazał się Bronisław Komorowski. Według niego, chyba największym sukcesem rządu jest odblokowanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Były prezydent ma jednak także zastrzeżenia. Jak podkreślił, "nie udało się zapewnić harmonijnej współpracy koalicji, aby projekty idące do Sejmu były uzgadniane wewnątrz koalicji na zasadzie kompromisu". – Pozwolono za bardzo na partyjne hasanie, najpierw robiła to Nowa Lewica, a później Polska 2050. Pewne jest, że nie należy osłabiać pozycji premiera Donalda Tuska – podsumował Komorowski.

Przypomnijmy, że wcześniej swoją analizę dokonań koalicji rządzącej opublikował w mediach społecznościowych były premier Leszek Miller. On również miał wiele zastrzeżeń do ekipy Tuska.

Badanie dla "Super Expressu" zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 11 – 12.10.2025 roku metodą CAWI na próbie 1002 dorosłych Polaków.

Czytaj też:

"Wystarczy jeden kryzys...". Miller podsumował dwa lata rządów koalicjiCzytaj też:

Kolejny sondaż. Duże przetasowanie w SejmieCzytaj też:

Krzysztof Śmiszek poważnie chory. "Jesteśmy w dramatycznej sytuacji"