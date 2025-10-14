Kolejny sondaż. Duże przetasowanie w Sejmie

Jak wynika z badania pracowni Opinia24, przeprowadzonego dla "Faktów" TVN i TVN24, największym poparciem Polaków cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą chce głosować 29,5 proc. badanych (spadek o 1,3 punktu proc. w porównaniu do poprzedniego sondażu). Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 28,5 proc., (wzrost o 0,1 punktu proc.). Miejsce na najniższym stopniu podium przypadło Konfederacji, na którą chce głosować 14,4 proc. badanych (spadek o 0,6 punktu proc.).

Z kolei poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej deklaruje 6,4 proc. respondentów (wzrost o 1,1 punktu proc.). Lewicę wskazało z kolei 5,4 proc. badanych (poparcie dla tego ugrupowania nie uległo zmianie). W Sejmie znalazłaby się jeszcze Partia Razem z 5,2- procentowym poparciem (wzrost o 0,7 punktu proc.).

Te ugrupowania wypadają z Sejmu

Z sondażu pracowni Opinia24 wynika, że pięcioprocentowego progu wyborczego nie przekroczyłyby dwa ugrupowania, które obecnie mają swoją reprezentację w Sejmie.

Polskie Stronnictwo Ludowe może liczyć jedynie na 2,3 proc. poparcia, co i tak stanowi wzrost o 1 punkt proc., natomiast Polska 2050 jedynie na 1,7 proc. głosów. W tym przypadku doszło do spadku poparcia o 1,3 punktu procentowego.

Wariant "Inna partia" wskazało 0,7 proc. badanych (wzrost 0,3 punktu proc.), natomiast "nie wiem/trudno powiedzieć/jeszcze nie zdecydowałem(am)" – 4,7 procent (spadek o 1,4 punkt proc.).

Z kolei 1,2 procent ankietowanych odmówiło odpowiedzi na pytanie.

Inny sondaż, podobne wyniki. Jest jeden wyjątek

Z kolei w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. respondentów. To spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z 26-28 września.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,9 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała nieznaczny wzrost poparcia – o 0,4 pkt proc. Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 13,9 proc. poparcia (spadek o 0,8 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica – 7,3 proc. poparcia (wzrost o 0,3 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. Formacja Grzegorza Brauna odnotowała największy spośród wszystkich ugrupowań ujętych w sondażu wzrost poparcia – o 2,1 pkt proc.

Natomiast pod progiem wyborczym znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.), partia Razem – 2,4 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.) i Polska 2050 – 1,6 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 6 proc. badanych (w poprzednim sondażu: 6,8 proc.).

