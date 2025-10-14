Najnowszy sondaż. Partia Brauna z największym wzrostem poparcia

W najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski chęć głosowania na Koalicję Obywatelską wyraziło 29,8 proc. respondentów. To spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem z 26-28 września.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,9 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała nieznaczny wzrost poparcia – o 0,4 pkt proc. Na trzeciej pozycji uplasowała się Konfederacja, która może liczyć na 13,9 proc. poparcia (spadek o 0,8 pkt proc.).

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica – 7,3 proc. poparcia (wzrost o 0,3 pkt proc.) oraz Konfederacja Korony Polskiej – 6,2 proc. Formacja Grzegorza Brauna odnotowała największy spośród wszystkich ugrupowań ujętych w sondażu wzrost poparcia – o 2,1 pkt proc.

Natomiast pod progiem wyborczym znalazłyby się: Polskie Stronnictwo Ludowe – 3,9 proc. (spadek o 0,8 pkt proc.), partia Razem – 2,4 proc. (wzrost o 0,2 pkt proc.) i Polska 2050 – 1,6 proc. (spadek o 0,4 pkt proc.). Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało 6 proc. badanych (w poprzednim sondażu: 6,8 proc.).

Sondaż: PiS i Konfederacja z większością sejmową

Gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, które – zgodnie z planem – odbędą się jesienią 2027 r., to podział mandatów w Sejmie wyglądałby następująco: Koalicja Obywatelska – 174 mandaty, Prawo i Sprawiedliwość – 168, Konfederacja – 70, Lewica – 27, Konfederacja Korony Polskiej – 20.

PiS i Konfederacja razem mogą liczyć na 238 mandatów, co daje im sejmową większość, która wynosi 231 mandatów.

Prof. Jarosław Flis, politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego zaznaczył w rozmowie z Wirtualną Polską, że "sytuacja na scenie politycznej jest stabilna". – To są różnice w granicach błędu pomiaru, czyli tak naprawdę wcale nie wiemy, czy komuś wzrosło czy spadło – powiedział. Ponadto ocenił, że w przypadku partii Grzegorza Brauna wciąż działa "efekt wyborów prezydenckich".

Sondaż przeprowadzono metodą CATI/CAWI w dniach 10-12 października 2025 r. na próbie 1000 osób.

Czytaj też:

Dwa lata rządów Tuska. Większość Polaków nie odczuła zmian na lepszeCzytaj też:

Co z Polską 2050 po odejściu Hołowni? Polacy wieszczą główny scenariusz