Sensacyjny wynik Brauna. "Odczyt temperatury narodu polskiego"

Pierwsza tura wyborów prezydenckich za nami. Europoseł i lider Konfederacji Korony Polskiej Grzegorz Braun zajął czwarte miejsce, uzyskując 6,2 proc. głosów – wynika z exit poll Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu.

Z kolei według badania exit poll OGB dla TV Republika Braun otrzymał 5,4 proc. głosów i uplasował się na piątym miejscu (nie tylko za Rafałem Trzaskowskim, Karolem Nawrockim i Sławomirem Mentzenem, ale również za Adrianem Zandbergiem).

Na oficjalne wyniki głosowania trzeba będzie najprawdopodobniej poczekać do poniedziałkowego wieczoru lub nawet nocy.

Braun: Szeroki front gaśnicowy

– Bóg zapłać serdeczne wszystkim, którzy ten wynik zbudowali, bo przecież ja tutaj tylko kandyduję, a kampanię ktoś musi robić – powiedział Grzegorz Braun podczas wieczoru wyborczego. – Wyszliśmy z lasu na pole. Oby to dla nas było pole grunwaldzkie – stwierdził.

– Ten werdykt to odczyt temperatury narodu polskiego. To było mierzenie i ważenie przed walką, którą szeroki front gaśnicowy stoczy z sukcesem idąc do najbliższych wyborów parlamentarnych. Szeroki front gaśnicowy musi wprowadzić do następnego parlamentu silną reprezentację polskiej prawicy – oznajmił eurodeputowany.

Lider Konfederacji Korony Polskiej podkreślił, że jego program wyborczy "się nie zestarzeje". – Precz z komuną, precz z eurokomuną, precz z żydokomuną. Niech żyje Polska! – oświadczył.

Te wyniki powinny zaniepokoić Tuska

Media pokusiły się o porównanie wyników kandydatów prawicowych z politykami partii rządzącej. Nie wypada ono dobrze dla rządu Donalda Tuska.

Jak wynika z badania Ipsos, kandydaci opozycji – Karol Nawrocki, Sławomir Mentzen, Grzegorz Braun i Marek Jakubiak zdobyli aż 51,5 proc. głosów. Z kolei kandydaci partii lewicowych – Rafał Trzaskowski, Adrian Zandberg, Szymon Hołownia, Magdalena Biejat i Joanna Senyszyn – otrzymali łącznie 46,2 proc. głosów.

