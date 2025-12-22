Zaczynają się sondaże, czy zdelegalizować partię Brauna

Dobre sondaże Konfederacji Korony Polskiej wzbudzają coraz silniejszy niepokój i zdenerwowanie ugrupowań i środowisk establishmentu, którym nie podobają się poglądy tego ruchu, przez Grzegorz Braun nazywanego "szerokim frontem gaśnicowym". Ostatnio pojawiły się pomysły, żeby zabronić mu działalności. Otóż organizacja "Akcja Demokracja", powołując się na art. 13 konstytucji, zażądała zdelegalizowania KKP. Taki sam postulat przedstawiła poseł Klaudia Jachira w imieniu partii Zieloni wchodzącej w skład Koalicji Obywatelskiej. Także nowy marszałek Sejmu, były działacz PZPR Włodzimierz Czarzasty wyraził opinię, że partia Brauna funkcjonuje "na pograniczu agentury rosyjskiej", więc nie będzie jej zapraszał na Konwent Seniorów. Z kolei szef MSWiA Marcin Kierwiński powiedział, że ugrupowanie jest "na granicy delegalizacji". Teraz zaczynają się nawet pojawiać sondaże, w których pytanie o to są ich respondenci.

Zrobili sondaż, czy zdelegalizować partię Brauna

Z najnowszego sondaż SW Research dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 47,7 proc. ankietowanych popiera delegalizację Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Jedynie 27,7 proc. jest temu przeciwna.

24,6 proc. uczestników sondażu nie ma w tej sprawie zdania.

Za delegalizacją jest 51 proc. uczestniczących w badaniu kobiet, podczas gdy wśród mężczyzn odsetek ten wyniósł 45 proc. Najwięcej zwolenników usunięcia partii Brauna jest w dużych miastach – opowiedziało się za tym sześciu na dziesięciu mieszkańców tych ośrodków.

Decyduje wyłącznie Trybunał Konstytucyjny

W Polsce o delegalizacji partii politycznej może zdecydować wyłącznie sąd, a konkretnie Trybunał Konstytucyjny. Podstawę prawną stanowi w tym przypadku art. 188 pkt 4 ustawy zasadniczej. Trybunał Konstytucyjny orzeka w sprawach zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych. Trybunał może zdelegalizować daną formację jeśli uzna, że jej cele lub działalność partii są sprzeczne z Konstytucją.

Badanie zostało wykonane przez SW Research w dniach 16-17 grudnia 2025 r., obejmując 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana losowo-kwotowo i wyrównana przy użyciu wag statystycznych.

