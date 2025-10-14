Braun podziękował Bodnarowi i Żurkowi. "Szczególny wkład"

"Nie chwalmy dnia przed zmierzchem kadencji, bo wszak sondaże to żadna gwarancja, co najwyżej promesa- ale już teraz, żeby później nie zapomnieć, specjalne podziękowania należą się ex aequo panom ministrom niesprawiedliwości Adamowi Bodnarowi i Waldemarowi Żurkowi – za ich szczególny wkład w torowanie «szerokiemu frontowi gaśnicowemu» pod auspicjami Konfederacji Korony Polskiej drogi do następnego Sejmu" – napisał Braun na portalu X.

Korona zyskuje

Chodzi o nową ankietę pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski, w której Konfederacja Korony Polskiej uzyskała 6,2 proc. Ugrupowanie kierowane przez Grzegorza Brauna zanotowało największy spośród wszystkich ujętych w sondażu partii wzrost poparcia – o 2,1 pkt proc.

Liderem jest KO, które może liczyć 29,8 proc. respondentów. To spadek o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim sondażem z 26-28 września. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 28,9 proc. Partia Jarosława Kaczyńskiego odnotowała nieznaczny wzrost poparcia – o 0,4 pkt proc.

Podium zamyka Konfederacja, która może liczyć na 13,9 proc. poparcia (spadek o 0,8 pkt proc.). Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica – 7,3 proc. poparcia (wzrost o 0,3 pkt proc.) PSL, Polska 2050 i Razem standardowo pod progiem.

Będą sądzić Brauna

Grzegorz Braun nawiązał w swojej wypowiedzi do trwającego wobec niego postępowania karnego oraz do potępiających go wypowiedzi poprzedniego i obecnego ministra sprawiedliwości.

8 grudnia przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Pragi Południe rozpocznie się proces polityka. Lista zarzutów jest długa. Dotyczą one m.in. wydarzeń z grudnia 2023 roku, kiedy w trakcie uroczystości religijnej w Sejmie zgasił gaśnicą zapalone świece chanukowe.

Do sieci trafiło nagranie z całego zajścia. Zachowanie posła wywołało oburzenie wśród wielu polskich parlamentarzystów i falę krytyki nie tylko wobec szefa Korony, ale również wobec całej Konfederacji, którą wówczas współtworzyła Korona, a w szczególności wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka. Poseł KO Grzegorz Napieralski zaczął się nawet domagać wprowadzenia cenzury wobec posła Brauna na jego prywatnych kanałach społecznościowych.

