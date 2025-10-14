"Bezwstydnie, bez skrupułów, bez oporów". Ziobro o Żurku: On to naprawdę powiedział

Nie milkną echa propozycji zmian w sądownictwie, które w czwartek przedstawił minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Projekt ustawy wzbudził kontrowersje i spotkał się z krytyką m.in. prezydenta Karola Nawrockiego. Negatywnie o propozycji Żurka wypowiada się także był szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

– Każdy ma jakieś motto w życiu. Mottem pana Żurka jest stwierdzenie, że musi mieć zaufanych sędziów. On to naprawdę powiedział, że musi mieć zaufanych sędziów, to nie jest cytat z literatury lat 40. i 50. (...) wszem i wobec, bezwstydnie, bez skrupułów, bez żadnych oporów, szczerze powiedział, on chce mieć swoich zaufanych sędziów i temu podporządkowuje swoje działania – stwierdził poseł PiS w trakcie konferencji prasowej.

Ziobro: Śmiertelny cios

Ziobro mówił dalej, że działania ministra Żurka zadają "śmiertelny cios niezawisłemu, niezależnemu polskiemu sądownictwu". Wdrożenie zaproponowanych przez niego zmian będzie oznaczało, zdaniem posła opozycji, umieszczenie w systemie "zaufanych sędziów władzy", co w konsekwencji pozwoli rządowi Donalda Tuska "drukować wyroki". Były minister przywołał sprawę Sławomira Nowaka.

– Te przepisy mają służyć temu, aby tacy ludzie jak Sławomir Nowak mieli gwarancję bezpieczeństwa i spokoju. Z drugiej strony temu, aby nie pojawił się po raz kolejny przypadek posła Mateckiego, który ku oburzeniu Donalda Tuska, który pienił się z tego powodu w Sejmie, że widzi na sali sejmowej posła Mateckiego. Okazuje się, że znaleźli się sędziowie, właśnie wylosowani przez maszynę, którzy zdecydowali, że stosowa wobec niego aresztu jest bezzasadne i takie przypadki mają się nie powtarzać – wskazał i dodał, że jest zwolennikiem likwidacji immunitetów dla posłów, sędziów i prokuratorów.

