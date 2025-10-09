Morawiecki ponownie premierem? Ziobro: Nie byłbym entuzjastą

Zbigniew Ziobro wyraził gotowość do debaty z Mateuszem Morawieckim na temat przyczyn porażki Zjednoczonej Prawicy oraz przyszłości Polski. – Pan premier nie podjął tej debaty, w związku z tym rozumiem, że nie jest zainteresowany. Ja do tematu nie wracam. Chciałbym, żebyśmy wyciągnęli wnioski z ustępstw wobec Unii Europejskiej, żeby w przyszłości polski rząd twardo przeprowadził zmiany w sądownictwie, uporządkował tę sytuację, bo tego wymaga interes polskiego państwa – powiedział na antenie RMF FM były minister sprawiedliwości i prokurator generalny.

Ziobro był pytany, czy mimo wszystko jest gotowy do współpracy z Morawieckim w przyszłości, szczególnie w sytuacji, gdyby został on ponownie premierem. – Tego nie przesądzajmy, o tym będzie decydować demokracja. Pewnie nie byłbym entuzjastą premiera Morawieckiego z tej racji, że nasze diagnozy były skrajnie różne. (...) Jestem przekonany, że w naszym zapleczu jest dużo znakomitych ludzi, którzy mogliby pełnić tę rolę – odparł.

– Jedno jest pewne. W polityce nie można kierować się względami osobistymi. Jestem gotów współpracować z każdym racjonalnym człowiekiem, który potrafi wyciągnąć wnioski z błędów własnych czy obozu i, jeżeli chodzi o obszar sądownictwa, będzie gotowy do daleko idącej zmiany, która zlikwiduje anarchię – stwierdził były szef resortu sprawiedliwości.

Morawiecki ponownie premierem?

Choć PiS pozostaje w opozycji, to na poważnie ruszyły poszukiwania kandydata na przyszłego premiera. Kilka tygodni temu media informowały, że Jarosław Kaczyński ma już faworyta. "Dziś jako lider wyścigu po tekę premiera (...) postrzegany jest Tobiasz Bocheński, były wojewoda łódzki i mazowiecki, wypromowany w PiS przez prof. Zbigniewa Raua" – wskazał "Newsweek".

We wrześniowym numerze tygodnika "Do Rzeczy" Cezary Gmyz i Piotr Gociek ujawnili, że w obozie Prawa i Sprawiedliwości doszło do "zmiany nastrojów". "Do łask wrócił bowiem Morawiecki i to znowu on jest na pole position. W dużym stopniu zawdzięcza to rozjechaniu Mentzena w rozmowie na kanale u tego ostatniego. Jak wiadomo, Morawiecki jest powszechnie kochany w Konfederacji. Tak kochany, że zobaczymy koalicję jak świnia niebo" – mogliśmy przeczytać.

"Jednocześnie trwają (nieustannie) przygotowania do kongresu PiS, na którym m.in. mają być przedstawione rozmaite nowe otwarcia. Jeśli wszystkie będą równie nowe, jak wystawienie premiera Mateusza na premiera, to czeka nas bardzo interesująca jesień" – stwierdzili publicyści.

