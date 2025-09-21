Zmiana nastrojów w PiS? "Zobaczymy koalicję jak świnia niebo"
  • Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz
  • Piotr GociekAutor:Piotr Gociek

Zmiana nastrojów w PiS? "Zobaczymy koalicję jak świnia niebo"

Dodano: 
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki
Prezes PiS Jarosław Kaczyński i były premier Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Słyszeliście na pewno od wielu tygodni, jak to premier Mateusz jest w niełasce, a kandydatem szeregowego posła prezesa PiS na premiera jest Tobiasz Bocheński. Otóż jest to już nieaktualne.

Do łask wrócił bowiem Morawiecki i to znowu on jest na pole position. W dużym stopniu zawdzięcza to rozjechaniu Mentzena w rozmowie na kanale u tego ostatniego. Jak wiadomo, Morawiecki jest powszechnie kochany w Konfederacji. Tak kochany, że zobaczymy koalicję jak świnia niebo.

Jednocześnie trwają (nieustannie) przygotowania do kongresu PiS, na którym m.in. mają być przedstawione rozmaite nowe otwarcia. Jeśli wszystkie będą równie nowe, jak wystawienie premiera Mateusza na premiera, to czeka nas bardzo interesująca jesień.

Złonet i Fakt, media polskojęzyczne dla Polaków, rozdarły szaty, że nowa osoba głowy państwa nie będzie miała gdzie wzmacniać tężyzny fizycznej po przeprowadzce z Belwederu do Pałacu Prezydenckiego. Gdyż przy Krakowskim Przedmieściu nie ma ogólnodostępnej siłowni. To my może wytłumaczymy. Nie można wejść z ulicy do Pałacu i wyginać śmiało ciało.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

