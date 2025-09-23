Morawiecki ponownie premierem? Patryk Jaki ma inny pomysł

Zbigniew Ziobro wyraził gotowość do debaty z Mateuszem Morawieckim na temat przyczyn porażki Zjednoczonej Prawicy oraz przyszłości Polski. W audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus Patryk Jaki wskazał, że głównym tematem debaty Ziobro-Morawiecki powinna być kwestia tego, jak ułożyć swoje relacje z Unią Europejską.

– U pana premiera Morawieckiego widać taki brak refleksji, który wydaje się, że jest obecny u dużej części świadomych wyborców (...). Więc celem takiej debaty po zwycięstwie prezydenta Nawrockiego miałoby być ewentualnie wskazanie, to znaczy uświadomienie całemu środowisku, któremu zależy na takiej wizji Polski, jaką my chcemy, jak walczyć o tę suwerenność. Bo przecież jak wrócimy do władzy, to temat ułożenia sobie relacji z Unią Europejską na pewno wróci – tłumaczył.

Morawiecki kolejny raz premierem?

Mateusz Morawiecki ponownie ma być największym faworytem Jarosława Kaczyńskiego, by objąć funkcję premiera, jeśli PiS wygra wybory w 2027 r. – ujawnili Cezary Gmyz i Piotr Gociek w nowym "Do Rzeczy". – Uważam, że mamy wielu bardzo dobrych kandydatów: Tobiasz Bocheński, Przemysław Czarnek – stwierdził Patryk Jaki.

Eurodeputowany i wiceprezes PiS ocenił, że Morawiecki "na pewno mógłby być dobrym kandydatem na wicepremiera, jeżeli chodzi o obszar gospodarczy czy rozwoju". – Natomiast jeżeli chodzi o te sprawy wspomniane z Unią Europejską czy sprawy ustrojowe, to ewidentnie… Znaczy to nie chodzi o to, że ktoś popełnił błędy, ale to widać jakby brak kompletnej refleksji w tym, co opowiada – zaznaczył.

– Wiadomo, że tutaj najważniejszy głos będzie miał lider naszego obozu. Natomiast pewnie byśmy przekonywali do tego, że jeżeli nie będzie refleksji w zakresie polityki, którą podejmował Morawiecki, to sądzę, że nie, Mateusz Morawiecki nie mógłby być kolejny raz premierem – podsumował.

