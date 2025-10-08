Prof. Piotrowski: Żurek ostentacyjnie łamie prawo

Prawnik odniósł się do budzącego sprzeciw opozycji i dużej części środowiska sędziowskiego rozporządzenia ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, które zakłada ograniczenia w losowym przydzielaniu sędziów do spraw. Takie rozwiązanie wprowadził w życie Zbigniew Ziobro. Rozporządzenie zakłada, że "w wyjątkowych przypadkach" będzie można pominąć losowanie całego składu rozpatrującego daną sprawę.

– Praworządność polega na tym, że prawo rządzi rządem, a nie odwrotnie. Tymczasem teraz premier mówi "prawo, tak jak my je rozumiemy", to znaczy, że rozumie praworządność w ten sposób, że rząd rządzi prawem. No to to z praworządnością nie ma nic wspólnego – stwierdził prof. Ryszard Piotrowski podczas rozmowy w Radiu Plus.

Prof. Piotrowski: Nie ma stopniowania

– Prawo o ustroju sądów powszechnych nie przewiduje żadnego ustopniowania tej procedury losowania. To znaczy, nie przewiduje losowania jakiegoś fragmentu składu – podkreśla konstytucjonalista.

Jak zaznacza prof. Piotrowski, "jeżeli przyjmujemy założenie, że losowanie dotyczy tylko sędziego sprawozdawcy, no to wtedy mamy pewne zawężenie procedury losowania. Ono nie jest przewidziane w ustawie". prawnik ocenia, że takie rozporządzenie nie tylko narusza konstytucję oraz konstytucyjną zasadę działania władzy na podstawie i w granicach prawa, ale także trójpodział władzy. Działanie takie prof. Piotrowski nazwał "ostentacyjnym łamaniem prawa przez ministra sprawiedliwości".

– Minister stawia się w roli takiej sprawczej, demiurgicznej, wobec władzy sądowniczej, a konstytucja nie przewiduje dla niego żadnej roli. Poza tym, że jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i z tego tytułu ma stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów – stwierdził gość Radia Plus.

