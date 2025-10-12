Braun: Jeśli Polska pójdzie na wojnę, to nie wróci z niej w jednym kawałku

RYSZARD GROMADZKI: Będzie wielka wojna z Rosją?

GRZEGORZ BRAUN:Już jest. Przecież tę wojnę wypowiedziały najważniejsze osoby w państwie. Wypowiedzieli ją urzędujący premier i przywódcy wszystkich partii tworzących koalicję podżegaczy wojennych. Większościową, niestety, koalicję w naszym Sejmie. To wypowiedzenie wojny miało miejsce już w 2022 r. Od tego czasu jesteśmy na wojnie propagandowej, choć nie tylko, bo Polska została oddana do użytku jako zaplecze frontu ukraińskiego. Bezpieczeństwo Polski zostało zepchnięte na drugi, a nawet trzeci plan.

Pytałem o ostrą fazę wojny. O to, czy polscy żołnierze pójdą bić się i umierać na ukraińskich stepach, a na nasze głowy spadną rosyjskie rakiety i bomby. Taka jest stawka gry, w której Polska uczestniczy?

Ważne jest, żeby przypomnieć dłuższą historię tej choroby. Choćby umowę jeszcze z 2016 r., na mocy której Ukrainie mają być przekazywane zasoby i środki wojska polskiego. Dodajmy do tego pakiet ustaw „Ukrainiec+” oraz inne akty prawne, które moim zdaniem są dowodem zdradzieckiego i przestępczego dysponowania zasobami, funduszami, kadrami państwa i wojska polskiego na użytek Ukrainy. Uważam, że jest to przestępstwo. Proszę wyobrazić sobie, że jakiś zarząd gminy zaczyna budować drogę w innej gminie, a marszałek jakiegoś województwa zaczyna inwestować w oświatę czy lecznictwo w sąsiednim województwie albo zarząd jakiejś firmy zaczął przekazywać swoje środki i zasoby innej firmie.

W normalnym państwie wszyscy poszliby siedzieć…