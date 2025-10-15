Krzysztof Śmiszek poważnie chory. "Jesteśmy w dramatycznej sytuacji"

O chorobie Krzysztofa Śmiszka Robert Biedroń opowiedział w rozmowie z "Faktem". Pretekstem do ujawnienia informacji o zdrowiu europosła stał się temat porozumienia Polskiego Stronnictwa Ludowego i Nowej Lewicy ws. związków partnerskich. Chodzi o wprowadzenie statusu osoby najbliższej. Biedroń przyznał wówczas, że temat ten dotyczy obecnie jego i jego wieloletniego partnera.

Robert Biedroń: Krzysztof Śmiszek jest poważnie chory

– Powiem panu coś, czego nie mówiłem przez ostatnie dni, także w występach publicznych. Mój partner jest dzisiaj bardzo poważnie chory. Nie pracuje, jest na zwolnieniu lekarskim i musi przechodzić bardzo poważną terapię – wyznał polityk.

Jak dodał, w takich momentach jak ten, uświadamia sobie, że "nasze życie w pewnym momencie się po prostu kończy". – Że są sytuacje kryzysowe, tak jak teraz, w których wszystko staje przed ostatecznością – podkreślił.

Biedroń: Jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej

Biedroń przyznał, iż chciałby, aby w takich właśnie sytuacjach państwo zapewniało poczucie bezpieczeństwa. – Że jeżeli wydarzy się najgorsze, to będziemy mogli decydować o życiu i zdrowiu swojego partnera – powiedział.

Jak podkreślił, dziś takiego poczucia bezpieczeństwa niestety nie ma. – Pomimo tego, że jesteśmy razem 23 lata, na dobre i na złe byliśmy ze sobą, dzisiaj jesteśmy w sytuacji naprawdę trudnej i dramatycznej. Ja nie mam takiego poczucia, że państwo chroni nasz związek czy daje mi poczucie, że cokolwiek się wydarzy, to stoi po mojej stronie – podsumował.

Przypomnijmy, że zarówno Krzysztof Śmiszek, jak i Robert Biedroń pracują w Brukseli, gdzie od 2024 roku pełnią mandat eurodeputowanych. Śmiszek uzyskał w wyborach 70 363 głosów, zaś jego partner Biedroń – 41 736 głosów.

