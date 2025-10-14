Koalicja wprowadzi związki partnerskie? Kotula ujawnia

– Jutro się państwo dowiedzą, kiedy się państwo dowiedzą, ale będzie to ten tydzień – w taki enigmatyczny sposób była minister ds. równości odniosła się na antenie RMF FM do kwestii przedstawienia szczegółów.

– Obiecujemy państwu, że do końca tego tygodnia poznają państwo nazwę, ale także te ogólne uzgodnienia – zaznaczyła.

Co na to otoczenie prezydenta?

Na pytanie, czy ktoś z otoczenia prezydenta Karola Nawrockiego widział już projekt ustawy dotyczący związków partnerskich, Kotula odpowiedziała: "Nie. To jeszcze nie jest możliwe".

– I Urszula Pasławska (...) i ja, i PSL i Lewica mówimy jasno: jesteśmy gotowi do rozmów z gabinetem prezydenta – powiedziała minister.

Ciekawe słowa padły w kontekście Pierwszej Damy. – Ja nie ukrywam, że bardzo chętnie spotkałabym się z panią prezydentową, żeby o tym porozmawiać (...) będziemy się zwracać z prośbą o takie spotkanie – przyznała Kotula.

W projekcie nie ma mowy o adopcji dzieci

Okazuje się, że w projekcie brakuje jakichkolwiek wzmianek dotyczących adopcji dzieci. Na pytanie, czy nie oznacza to wywieszenia białej flagi przez Lewicę, Katarzyna Kotula odpowiedziała: "nie". – To jest rozsądek, rozwaga, odpowiedzialność – powiedziała.

– Przez 20 lat nikomu nie udało się wypracować rządowego projektu, który uzyskałby większość i przejść przez ten następny krok, w którym konkretna propozycja dająca zabezpieczenie, opiekę, wsparcie, poczucie bezpieczeństwa (...) niezależnie od nazwy wylądowałaby na biurku prezydenta. A my do tego chcemy doprowadzić – tłumaczyła minister.

Okazuje się, że wpływ na kształt projektu mają inne wydarzenia na scenie politycznej. – Gdybym wierzyła, że w '27 roku wygramy wybory, a w Pałacu Prezydenckim byłby Rafał Trzaskowski, nie byłoby problemu z bardziej progresywną wersją tej ustawy, ale rzeczywistość jest inna – przyznała sekretarz stanu w KPRM.

