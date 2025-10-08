Przesądzone? Lewica zapowiada, że PSL poprze ustawę o związkach partnerskich

Jak podkreśliła, projekt ma "realną szansę na uzyskanie większości w Sejmie".

"Projekt nie będzie przewidywał prawa do przysposobienia dzieci"

– To ustawa o tym, by dwie kochające się osoby, niezależnie od płci, mogły zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i uznanie związku przez państwo – wyjaśniła Żukowska. Dodała, że projekt nie będzie przewidywał prawa do przysposobienia dzieci, ale ma zagwarantować m.in. wspólne rozliczanie podatkowe oraz prawo do informacji o stanie zdrowia partnera.

Negocjacje między Lewicą a PSL zakończyły się we wtorek – potwierdziła również sekretarz stanu w KPRM Katarzyna Kotula. Szczegóły kompromisu mają zostać przedstawione w przyszłym tygodniu przez wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

"Jest zgoda" – Kotula o przełomie w rozmowach

Już we wtorek o zakończeniu negocjacji poinformowała Katarzyna Kotula z Lewicy, mówiąc o osiągnięciu porozumienia z PSL w sprawie związków partnerskich. – Cieszę się, że PSL i Lewica osiągnęły porozumienie w temacie, który jest trudny – podkreśliła, dodając, że obie strony uzgodniły, by do końca roku zamknąć prace nad ustawą. Kotula zapowiedziała także gotowość do spotkania z prezydentem Karolem Nawrockim. – Zarówno Lewica, jak i PSL wyrażają gotowość do spotkania z prezydentem w kwestii związków partnerskich – zaznaczyła. Nie ujawniła jednak szczegółów wypracowanego kompromisu, tłumacząc, że zostaną one ogłoszone wspólnie z PSL w przyszłym tygodniu.

Warto przypomnieć, że prezydent Karol Nawrocki już w kampanii wyborczej deklarował, że jest otwarty na rozmowę o rozwiązaniach dotyczących statusu "osoby najbliższej", jednak sprzeciwia się wprowadzeniu quasi-małżeństw i adopcji dzieci przez pary jednopłciowe. To od jego decyzji w dużej mierze będzie zależeć los przyjętej przez Sejm ustawy.

Czytaj też:

Przełom ws. związków partnerskich? Jest porozumienieCzytaj też:

PSL pójdzie do wyborów razem z KO? Tajemnicze słowa ministra