Przełom ws. związków partnerskich? Jest porozumienie

Rząd ogłosił w piątek strategiczne obszary działań na drugą połowę kadencji. Wśród priorytetów znalazło się m.in. bezpieczeństwo oraz gospodarka. Podczas konferencji prasowej Maciej Berek, minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu, był pytany, czy w koalicji wypracowany już został kompromis w sprawie zapowiadanego projektu ustawy ws. związków partnerskich.

– Jeżeli chodzi o projekt ustawy o statusie osób najbliższych czy o związkach partnerskich, bo różnie na różnych etapach dokument ten był nazywany (...), to chcę powiedzieć, że po pierwsze – z premierem Kosiniakiem-Kamyszem rozmawiamy na bieżąco o tym, gdzie możemy znaleźć płaszczyzny wspólne w zagadnieniach, które startowo różnią koalicjantów – odparł.

Dodał, że w niedawnej rozmowie lider PSL podtrzymał "chęć znalezienia punktu stycznego" pomiędzy dokumentem, który przygotowuje od dłuższego czasu minister Katarzyna Kotula a stanowiskiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. – Niestety nie mogę państwu dzisiaj jeszcze powiedzieć, że to się już zrealizowało – podkreślił Berek.

Kosiniak-Kamysz: Wszystko jest na bardzo dobrej drodze

We wtorek doszło do spotkania liderów Nowej Lewicy i PSL – Włodzimierza Czarzastego i Władysława Kosiniaka-Kamysza. Politycy zapewnili, że "znaleźli porozumienie" w sprawie związków partnerskich.

– To jest ważna informacja, że formacje, które tworzą koalicję spotkały się w takim miejscu z ustawą ułatwiającą funkcjonowanie i życie wielu osobom w Polsce – powiedział dziennikarzom Kosiniak-Kamysz, cytowany przez portal polsatnews.pl.

– Więcej informacji podamy za tydzień na wspólnej konferencji. Wszystko jest na bardzo dobrej drodze – dodał wicepremier. Szef MON podziękował Urszuli Pasławskiej z PSL i Katarzynie Kotuli z Nowej Lewicy.

Czarzasty: W innych krajach dochodzono do konsensusu latami

Do osiągniętego porozumienia odniósł się również Włodzimierz Czarzasty.

– To ważna sprawa. Są dwa projekty ustaw – projekt Lewicy i projekt PSL. Dzięki pani Pasławskiej i Kotuli nastąpiło równoprawne porozumienie. Nikt nie był pierwszy, nikt nie był drugi – powiedział współprzewodniczący Nowej Lewicy.

Dziennikarze zapytali, czy zostanie złożony jeden projekt ustawy w sprawie związków partnerskich. – Skoro jesteśmy tutaj razem, to wiele to może powiedzieć – wyjaśnił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak zauważył z kolei Włodzimierz Czarzasty, "w tych sprawach w innych krajach dochodzono do konsensusu latami".

Na pytanie dziennikarzy, czy jest szansa na podpisanie ustawy przez prezydenta Karola Nawrockiego, prezes PSL odpowiedział. że głowa państwa "musi" to zrobić.

