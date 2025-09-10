PSL i Lewica blisko porozumienia. Wraca temat związków partnerskich

Z koalicji dochodzą sygnały, według których jest blisko do porozumienia w sprawie ustawy o związkach partnerskich – donosi portal money.pl. Największy spór w tym temacie istnieje na linii Lewica-PSL. Formacje mają jednak być na drodze do porozumienia i uzgodnienia zagadnień, na które są w stanie się zgodzić.

"Rozmowy są prowadzone głównie pomiędzy Lewicą a PSL i idą ponoć w dobrym kierunku. Do dogadania jest pięć kwestii, na które może będzie zielone światło. To: wspólne podatki, podwójne nazwisko, dziedziczenie, załatwianie formalności u notariusza (zawieranie tam związków i 'rozwody') i kwestia lokali komunalnych (czy takie mieszkanie wraca do zasobu, czy jest dziedziczone)" – czytamy.

– Wygląda na to, że się dogadamy. Ludowcy przesłali nam swój projekt, przygotowany wiele miesięcy temu. Ich projekt ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólne pożycie liczy jakieś 200 stron – ujawnia informator z Lewicy.

Dodaje, że politycy mają czas do końca roku. – Jak się nie dogadamy, to wtedy my wyjdziemy ze swoim projektem. Temat musi być w końcu załatwiony, choćby w okrojonej wersji. Najwyżej potraktujemy to jako bazę, do której w kolejnych latach będziemy dodawać kolejne elementy, w zależności od tego, jaki klimat będzie wokół tego tematu i jak liberalne będą rządy – mówi przedstawiciel Lewicy.

Sceptycyzm w PSL

Ludowcy są mniej entuzjastyczni. – Pytanie o nazwę jest naprawdę ważne. "Związki partnerskie" zostały już mocno zohydzone. Dla mnie to powinna być "osoba najbliższa", Nawrocki też tak o tym mówi, wcześniej Duda takiej nazwy używał – podkreśla przedstawiciel ludowców. Przyznaje jednak, że rozmowy z Lewicą idą płynnie i nie było większych kontrowersji.

– Nie wszyscy ludowcy przełknęli temat załatwiania spraw przez osoby pozostające w związku partnerskim u notariuszy. – To wciąż może być problem, pojawiły się nawet obawy, czy nie było tu jakiegoś lobbingu pewnych polityków dobrze żyjących z tym środowiskiem, by nabić kieszenie notariuszom – wskazuje polityk PSL.

