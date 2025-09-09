Tusk wydał ministrom polecenie. Przygotowali listę
Tusk wydał ministrom polecenie. Przygotowali listę

Premier Donald Tusk
Premier Donald Tusk Źródło: PAP / Radek Pietruszka
Premier Donald Tusk polecił ministerstwom przygotowanie listy zadań do wykonania na najbliższe miesiące. Będzie rozliczał ministrów ze skuteczności.

Polecenid dot. przygotowania takiej listy przekazał szefom resortów, po lipcowej rekonstrukcji rządu, minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. "Chodzi m.in. o lepszą koordynację działań poszczególnych resortów, a także o usprawnienie polityki komunikacyjnej całego obozu w tym zakresie. W ostatnich tygodniach trwała wymiana pism w tej sprawie pomiędzy ministerstwami a Kancelarią Prezesa Rady Ministrów" – informuje portal money.pl. Przedstawiciel jednego z resortów mówi: – Przesłaliśmy swoje propozycje, w części z nich KPRM poprosiła o korekty. Domagano się deklarowanych terminów realizacji czy kamieni milowych.

"W minionym tygodniu zaakceptować je miał Stały Komitet Rady Ministrów (SKRM), a na wtorkowym posiedzeniu zatwierdzić ma cały rząd. Dokument w praktyce może także wyznaczyć kurs dla działań resortowych na drugą połowę kadencji" – czytamy.

Bezpieczeństwo najważniejsze

Początkowo lista liczyła 58 priorytetów, które zostały pogrupowane w różne działy – administracja, bezpieczeństwo, praworządność, gospodarka, finanse, infrastruktura, deregulacja czy klimat. "W każdym dziale umieszczone są priorytety oraz wskazanie, który resort jest za nie odpowiedzialny. Choć nie ma pewności, czy ostatecznie lista nie będzie znaczenie bardziej skromna" – opisuje serwis.

Najważniejszym celem działań rządu ma być bezpieczeństwo, w różnych wymiarach. – Dużo jest rzeczy dotyczących różnie rozumianego bezpieczeństwa, np. utworzenia wojsk dronowych czy zabezpieczenie rezerw surowców strategicznych – mówi informator z rządu.

Inny rozmówca nie kryje zdziwienia niektórymi pomysłami wpisanymi na listę. – Pojawił się np. priorytet dotyczący budowy platformy do scyfryzowanych oświadczeń majątkowych, nad którym pracuje resort cyfryzacji z koordynatorem służb. Jest też Ministerstwo Edukacji Narodowej ze swoim projektem "Cyfrowy uczeń", który ma pomóc w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029. To ważne projekty, ale czy aż tak fundamentalne, że należy je zaliczyć do kategorii rządowych priorytetów do końca kadencji? – zastanawia się.

Lista priorytetów ma sprawić, że resorty nie będą wchodziły sobie wzajemnie w drogę, a Kancelaria Premiera będzie mogła skuteczniej koordynować ich działania oraz rozliczać ministrów ze skuteczności.

Źródło: money.pl
