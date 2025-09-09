"On jest suwerenem". Hołownia gorzko o decyzji Tuska

Z resortu zdrowia odwołani zostali wiceministrowie: Wojciech Konieczny (Lewica), Marek Kos (PSL) i Urszula Demkow (Polska 2050). MZ przekazało też, że szefowa resortu Jolanta Sobierańska-Grenda wręczyła nominacje dwóm nowym wiceministrom – Katarzynie Kęckiej i Tomaszowi Maciejewskiemu.

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia był pytany przez dziennikarzy w Sejmie, jak ocenia zmiany w MZ. Marszałek stwierdził, że premier wziął odpowiedzialność za resort i realizuje swój pomysł, który zakłada, że kierownictwo ministerstwa ma być niezwiązane z partiami politycznymi. – Czekamy na rezultaty, bo oczywiście będzie tak, że ci bezpartyjni ministrowie będą musieli przyjść do partyjnego Sejmu i szukać poparcia dla różnego rodzaju rozwiązań, które będą proponowane – wskazał polityk.

Według Szymona Hołowni stało się źle, że zdymisjonowano Urszulę Demkow. – Taka jest decyzja pana premiera, on jest suwerenem rządu i taką decyzję podjął. Mam nadzieję, że ten model, który zaproponował sprawdzi się – dodał.

Hołownia dopytywany, czy odwołanie Demkow z funkcji wiceministra osłabia pozycję Polski 2050 w koalicji rządzącej, zaprzeczył. – Myśmy umawiali się na to, że zmiany w rządzie będą. (…) Natomiast jest to osłabienie merytoryczne rządu, bo minister Demkow była naprawdę kompetentnym lekarzem z pięcioma specjalizacjami – powiedział marszałek.

Jednocześnie szef Polski 2050 przekonuje, że pozycja jego formacji w rządzie jest niezmienna i silna.

Zmiany w Ministerstwie Zdrowia. Kim są nowi wiceministrowie?

Jak informuje resort, Katarzyna Kęcka jest doktorem nauk o zdrowiu. Od 2019 r. była prezesem Zarządu Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie. Jest również magistrem pielęgniarstwa (specjalistką w dziedzinie pielęgniarstwa kardiologicznego) oraz asystentką w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Z kolei Tomasz Maciejewski to doktor nauk medycznych. Od 2012 roku kierował Instytutem Matki i Dziecka. Jego specjalizacją są ginekologia, położnictwo i perinatologia. Jak czytamy, jest wykładowcą, autorem licznych publikacji naukowych oraz członkiem towarzystw naukowych.

