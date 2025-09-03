"Dostaję po głowie". Szłapka tłumaczy się z niespełnionej obietnicy

Adam Szłapka w TVN24 był pytany o datę rekonstrukcji wiceministrów i swoją zapowiedź, że zostanie ona przeprowadzona na początku sierpnia. – To prawda. Już deklaracji dat nie będę składał, bo dostaję po głowie nie za swoje błędy. Jeszcze ministrowie nad tym pracują. Na pewno kwestie rekonstrukcji zostaną doprowadzone do końca, zgodnie z zapowiedzią pana premiera – powiedział rzecznik rządu.

Rekonstrukcja wiceministrów. Sprzeczne informacje od rzecznika rządu

24 lipca Adam Szłapka informował, że na początku przyszłego tygodnia (czyli tygodnia 28 lipca – 3 sierpnia) powinna być znana lista wiceministrów po rekonstrukcji rządu. Dopytywany, czy uda się "odchudzić" ich liczbę o 20 proc., stwierdził, że musi się udać.

29 lipca rzecznik rządu pytany, czy jego poprzednie zapowiedzi dotyczące rekonstrukcji są nadal aktualne, poinformował, że ostateczną listę wiceministrów poznamy "raczej" w przyszłym tygodniu. Dopytywany o zapowiedź "odchudzenia" liczby wiceministrów o 20 proc., odpowiedział, że Donald Tusk jasno wypowiedział się na ten temat.

W drugiej połowie lipca premier Donald Tusk ogłosił długo zapowiadają rekonstrukcję rządu. Następnego dnia ówczesny prezydent Andrzej Duda powołał szefa MSZ Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka na ministra-koordynatora służb specjalnych, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki oraz Miłosza Motykę na ministra energii. Ponadto Andrzej Duda powołał Stefana Krajewskiego na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wojciecha Balczuna na ministra aktywów państwowych, Jolantę Sobierańską-Grendę na minister zdrowia, Martę Cienkowską na minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Jakuba Rutnickiego na ministra sportu i turystyki.

