"Zbyt optymistycznie". Szłapka tłumaczy się z niespełnionej obietnicy

Do końca lipca mieliśmy poznać listę nazwisk wiceministrów, którzy stracą stanowisko w wyniku rozpoczętej w połowie ubiegłego miesiąca rekonstrukcji. – Zbyt optymistycznie najwyraźniej do tego podszedłem – powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka w programie "Tłit".

Pytany, czy to oznacza, że przyznaje się do błędu, odparł: – Oczywiście mogę wziąć ten błąd na siebie, bo ja o tym mówiłem, opierając się na tym, co wydawało mi się dosyć jasne jeśli chodzi o przygotowanie przez poszczególnych ministrów.

– Najwyraźniej ministrowie potrzebują jeszcze trochę czasu – wskazał Szłapka. – Może nie chcą się pozbywać zastępców. Rekonstrukcja, pierwszy etap, zakończony. Moim zdaniem dobry, bardzo masywny, duże zmiany. (...) Tutaj zmiana jest bardzo duża. Ministrowie potrzebują jeszcze trochę czasu, żeby zrobić dokładne zmiany w tej drugiej linii zastępców, ale tutaj nic się nie zmienia. Rekonstrukcja będzie kontynuowana, ona trwa. Część wiceministrów już odeszła w tzw. międzyczasie

Rekonstrukcja rządu

W drugiej połowie lipca premier Donald Tusk ogłosił długo zapowiadają rekonstrukcję rządu. Następnego dnia prezydent Andrzej Duda powołał szefa MSZ Radosława Sikorskiego na funkcję wicepremiera, Marcina Kierwińskiego na ministra spraw wewnętrznych i administracji, Tomasza Siemoniaka na ministra-koordynatora służb specjalnych, Waldemara Żurka na ministra sprawiedliwości, Andrzeja Domańskiego na ministra finansów i gospodarki oraz Miłosza Motykę na ministra energii.

Ponadto Andrzej Duda powołał Stefana Krajewskiego na ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Wojciecha Balczuna na ministra aktywów państwowych, Jolantę Sobierańską-Grendę na minister zdrowia, Martę Cienkowską na minister kultury i dziedzictwa narodowego oraz Jakuba Rutnickiego na ministra sportu i turystyki.

